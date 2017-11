Digital Freedom Festival izsludina vērienīgu pasākuma programmu

Tehnoloģiju, startup, politikas un dzīvesstila festivāls «Digital Freedom Festival», kas no 27.-28. novembrim notiks Rīgā, izsludina oficiālo programmu. Paplašinot festivāla vērienu, tas notiks uz 6 skatuvēm, pulcēs vairāk nekā 100 konferences runātāju no visas pasaules, lai diskutētu par jaunākajiem atklājumiem tehnoloģiju jomā un to ietekmi uz startup uzņēmumiem, korporācijām, politiku un dzīvesstilu, informē pasākuma organizatori.