Eksperts: 4G ātrumu var papildus ietekmēt optikas tīkla un maģistrālā interneta noslodze

4G mobilā interneta ātrumu var ietekmēt dažādi faktori, komentējot reklāmas, kur tiek salīdzināti dažādu telekomunikāciju operatoru interneta ātrumi, portālam db.lv skaidroja telekomunikāciju un IT žurnālists Juris Kaža.

«Pirmkārt, reklāma kā tāda ir savas preces slavēšana ar pārspīlējumiem, un tas ari attiecas uz atsaucēm uz dažādām autoritātēm, piemēram, ka tik un tik procenti Latvijas zobārstu iesaka kaut kādu konkrētu zobu pastu. Ja šādu reklāmu publicē, tad vajadzētu būt pieejamiem pētījuma vai aptaujas pamatdatiem, taču vai Tele2 deva avotus savam apgalvojumam?,» jautā eksperts.

Kas attiecas uz mobilā interneta ātrumu, J. Kaža uzsver - tam var censties atrast kādu caurmēra ātrumu, mērot ar dažādiem rīkiem dažādās vietās un dienas laikos, taču šos mērījumus iespaido tīkla un konkrētu bāzes staciju noslodze.

«Tā, piemēram, mērījums punktā A var būt 100 Mbps agri no rīta vai naktī, kad neviens nelieto internetu, vai turpat 25 Mbps vakarā, kad visi straumē filmas (piem. Viaplay aplikāciju). Tā kā 4G signāls tiek uzturēts radio sakaros tikai no bāzes stacijas līdz gala lietotājam, ātrumu arī var papildu ietekmēt optikas tīkla un maģistrāla interneta, kas savieno bāzes stacijas, noslodze,» skaidro J. Kaža. «Respektīvi, signāls no mājokļa uz bāzes staciju strādā ar, teiksim 80 Mbps, bet tīklā ir intensīva plūsma, kas mazina sakaru ātrumu ar konkrētu interneta resursu – piemēram, kad visi Latvijā un puse ASV skatās Kristapa Porziņga veikumus New York Knicks interneta vietnē,» viņš min piemēru.

Db.lv jau rakstīja, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzsācis pārbaudi par telekomunikāciju kompānijas Tele2 izplatīto reklāmu, kurā uzņēmums apgalvo, ka tas piedāvā ātrāko mobilo internetu, informē PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

Pārbaude uzsākta, gan ņemot vērā patērētāju e-pastus, gan arī citu komersantu neapmierinātību ar šādu rīcību, skaidro PTAC pārstāve, piebilstot, ka reklāma tiks vērtēta aptuveni mēnesī.

Viņa uzsver, ka līdzīgi gadījumi bijuši arī iepriekš, piemēram, kompānijai Bite pagājušajā gadā bija reklāmas, kur viņi pamatoja reklāmu uz Speedtest mērījumiem, ko PTAC uzskatīja par nepieņemamu. Tele2 pašlaik pamato savus apgalvojumus uz SPRK sniegto informāciju, turklāt pagājušā gada decembri, bet interneta ātrums kopumā ir stiepjams jēdziens, jo atkarīgs no daudz un dažādiem faktoriem, uzsver S. Gertmane.