Eksperts: Lietu internets pamazām sāk savu attīstību biznesa vidē Latvijā

«Domāju, ka uzņēmējiem atsevišķās nozarēs Latvijā ir grūti pārslēgties uz citu biznesa domāšanu – pašreizējā situācija viņus apmierina, nenotiek ilgtermiņa plānošana,» norāda R. Cvetkovs, paskaidrojot, ka tādēļ tehnoloģiskie risinājumi nav prioritāte. Taču, atliekot tehnoloģiju ieviešanu uz pēdējo brīdi, uzņēmējs riskē zaudēt savas tirgus pozīcijas konkurentiem. Kā piemēru R. Cvetkovs min uzņēmumu Kodak – kamēr citi foto tehnikas ražotāji pārorientējās uz digitālo vidi, Kodak «turējās» pie tradicionālām vērtībām. «Šobrīd uzņēmums cenšas labot pagātnes kļūdas, bet viņiem ir ļoti grūti atgriezties atpakaļ tirgū,» tā R. Cvetkovs.

Lietu interneta ieviešana var sniegt jaunu pievienoto vērtību uzņēmuma darbībai, tādējādi veidojot attiecības ar klientiem pavisam citā, daudz augstvērtīgākā gultnē: «Analogie biznesa modeļi var tikt piedāvāti servisa veidā. Nākotnē arvien vairāk bizness koncentrēsies uz dalīšanās kultūru – tā vietā, lai viens pircējs iegādātos dārgu pirkumu, to būs iespējams iegādāties kopā ar citiem vai arī īrēt, abos gadījumos maksājot par ierīces patieso izmantošanu» stāsta speciālists, norādot, ka precei vai pakalpojuma patiesai izmantošanai iespējams sekot līdzi ar iebūvētu simkaršu palīdzību, no kurām tiek nolasīti un analizēti dati – iekārtas atrašanās vieta, veiktās darbības un to ilgums, u.c. datu pārraides informācija. «Šāda veida risinājumi būs interesanti tiem klientiem, kuri preci izmanto, teiksim, pāris reizes gadā, lai piemājas dārzā apgrieztu krūmus. Tā vietā, lai iegādātos jaunu un dārgu tehniku, viņiem to izdevīgāk ir īrēt un maksāt par patieso ierīces izmantošanas laiku,» turpina Renārs.

Lai arī ieviešanas brīdī izmaksas esot salīdzinoši augstas, ilgtermiņā uzņēmums varēs efektivizēt savu darbību un ieekonomēt līdzekļus. R. Cvetkovs vērš uzmanību elektroenerģijas uzņēmumam Latvenergo, kas salīdzinoši nesen ar Tele2 SSC lietu interneta komandas palīdzību uzstādīja viedos elektrības skaitītājus, kas ik pa stundai uzrāda, cik daudz elektroenerģijas klients patērē, tāpat elektrību ir iespējams atslēgt arī no attāluma jebkurā laikā. «Latvenergo šobrīd spēj ieekonomēt simtiem tūkstošus eiro mēnesī, jo uzņēmuma darbiniekiem nav jāpārbauda skaitītāju darbība manuāli klātienē,» uzsver R. Cvetkovs, norādot, ka pēc diviem vai trīs gadiem arī citu komunālo pakalpojumu sniedzēji varētu ieviest šādas tehnoloģijas Latvijā, lai atvieglotu cilvēku un arī uzņēmēju ikdienu.