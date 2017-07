ELKO grupa uzsāk tirdzniecību Polijā

Informācijas tehnoloģiju (IT) vairumtirgotājs ELKO grupa sāks tirdzniecibu Polijas tirgū, liecina kompānijas paziņojums biržai Nasdaq Riga. «Polijas IT tirgus ir liels un piesātināts, kurā darbojas gandrīz visi globālie izplatītāji. Tajā pašā laikā, klientiem, piemēram, dīleriem un iekārtu komplektētājiem, izplatītāju sniegtajos pakalpojumos trūkst elastīguma un pielāgotu risinājumu. Ienākot tirgū ar savu piedāvājumu, individuālu un uz projektiem balstītu pieeju, es uzskatu, ka klienti gūs labumu un lielāku efektivitāti, kombinējot loģistikas maršrutus un finanšu metodes, kā arī iespējas palielināt produktu piedāvājumu tirdzniecības vietās,» lēmumu komentē ELKO grupas direktors Svens Dinsdorfs.

Elko grupa paplašinās savu biznesa klātbūtni labi attīstītajā kaimiņu tirgū, piesaistot vietējo pārdošanas komandu IT un patēriņa elektropreču tirdzniecībai. Pārdošanas komanda atrodas Vroclavā, kas tiek skaidrota kā piemērota izvēle, lai apvienotu vietējo klātbūtni ar starptautiskiem loģistikas maršrutiem un lai saņemtu ELKO produktus un pakalpojumus Polijas tirgū.

Uzņēmumā prognozē, ka kompānijas produktu portfelis, teritoriālais pārklājums un ievērojamā pieredze Austrumeiropas tirgū, apvienojumā ar vietējo IT nozares speciālistu pieredzi, radīs ievērojamas papildu biznesa iespējas sadarbības partneriem Polijā.

Polijā kā sestā lielākā ekonomika Eiropas Savienībā un lielākā no bijušajām ES bijušajām Austrumu bloka dalībvalstīm, tiek skaidrota kā dabiska un saprotama izvēle ELKO grupas turpmākai izaugsmei tieši pašreizējā nozares attīstības ciklā.

ELKO uzskata, ka, neskatoties uz Polijas tirgus relatīvo briedumu, ir vajadzība pēc jauna izplatītāja, kas labi pazīstams kā uzticams partneris ar atšķirīgu pakalpojumu piedāvājumu reģionā.

AS ELKO Grupa ir viens no lielākajiem IT produktu un risinājumu izplatītājiem. Pārstāvot 180 IT ražotājus, ELKO piedāvā plašu produktu klāstu un sniedz pakalpojumus vairāk nekā 7 000 mazumtirgotājiem, vietējiem datoru ražotājiem, sistēmu integratoriem un dažādu nozaru uzņēmumiem 30 valstīs Eiropā un Centrālajā Āzijā. Koncerna apgrozījums 2016. gadā sasniedza 1 460 miljoni ASV dolāru.