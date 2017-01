Filmas un seriāli pārceļo uz kabatu

Izklaides platforma Shortcut pusgada laikā pierādījusi, ka filmas, seriālus un TV šodien var skatīties, kad un kur vien vēlies

Pirms pusgada lietotāju rīcībā nodotā izklaides platforma Shortcut kļuva par nozīmīgu pavērsienu Latvijas mobilo tehnoloģiju vidē, ļaujot lietotājiem legāli skatīties vairākus tūkstošus filmu ar tulkojumu dzimtajā valodā un pussimtu TV kanālu. Tādējādi cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nolēmuši mājās atteikties no televizora, un arī aizrautīgajiem skatītājiem, kuri nevēlas palaist garām sporta pārraides vai iemīļotās filmas translācijas, pat ja atrodas ārpus mājām, beidzot ir globālām tendencēm atbilstoša iespēja piekļūt kārotajam saturam.

Shortcut saturs pieejams gan caur interneta pārlūkprogrammu, kas ir ērtākais risinājums datoru lietotājiem, gan TV ekrānā ar Apple TV un Android TV gudro televizoru aplikāciju palīdzību, gan caur mobilo lietotni. Tā savukārt ir parocīgāka viedtelefonu un planšetdatoru īpašniekiem. Pirmajos sešos mēnešos platformai klājies tīri labi. App Store un Google Play virtuālajos veikalos kopā lietotne ielādēta jau vairāk nekā 60 tūkstošus reižu, Apple sistēmā pat kļūstot par pieprasītāko Latvijā radīto bezmaksas lietotni.

Vairākos ekrānos vienlaikus

Lai piekļūtu saturam, jāizveido savs konts un jāpierakstās. Taču pirmās 30 dienas katrs var izmēģināt Shortcut piedāvājumu bez maksas. Teorētiski gan interneta vietni, gan lietotni var izmēģināt bez identifikācijas, taču tad saturs ir ļoti ierobežots – pieejami Lattelecom kanāli 360TV un STV Pirmā!. Tādēļ agrāk vai vēlāk nāksies izvēlēties kādu no pakalpojumu pakām. Shortcut Films un Shortcut TV katra atsevišķi maksā sešus eiro mēnesī, bet apvienotā paka – 10 eiro mēnesī. Abonējot to, lietotājs iegūst piekļuvi 5000 filmām un seriāliem, kā arī vairāk nekā 50 TV kanāliem. Jaunākās filmas, kas tikko «noripojušas» no kinoteātru ekrāniem, jāiegādājas atsevišķi, taču cena ir visai izdevīga. Uz divām dienām filmu var nopirkt lētāk, nekā maksā kinoteātra biļete, īpaši, ja filmu skatās visa ģimene vai draugu loks. Ja vēlaties laiku pa laikam noskatīties tikai pa retai filmai, pakas var neabonēt, bet gan samaksāt par katru filmu atsevišķi. Vecākajām kinolentēm cena ir ap eiro, jaunajām – 3,60 eiro.

Lattelecom Interaktīvās TV pakalpojumu lietotājiem jeb tiem, kuriem TV pārraides mājās nodrošina šis uzņēmums, piekļuve saturam mobilajās ierīcēs ir pavisam vienkārša. Viņiem jau ir piešķirts lietotājvārds un parole. Ievadot to Shortcut vietnē vai lietotnē, abonētos pakalpojumus bez papildu maksas var skatīties datorā, planšetē vai televizorā. Tas ir izdevīgi ģimenēs, kur katram ir atšķirīgas intereses, kā arī lietotājiem, kuriem patīk televīziju «paņemt līdzi» ārpus mājas, proti, atrodoties mājoklī vai tiešā tā tuvumā.

Neizsmeļami krājumi

Tā kā mūsdienās cilvēki pieraduši skatīties pārraides sev ērtā laikā, arī Shortcut lietotājiem ir pieejams arhīvs, kurā ar nedēļas nobīdi var noskatīties 31 kanālā translētos raidījumus. Līdz ar to ikvienā mirklī pieejamais saturs nav tikai tas, ko tobrīd translē kanāli, bet arī tūkstošiem citu raidījumu, kas pārraidīti iepriekšējās dienās.

Shortcut Films seriāliem un kinodarbiem pieejams tulkojums latviski un krieviski, savukārt viss bērnu saturs ir ierunāts latviešu valodā. TV kanāli pieejami oriģinālvalodā, un to klāsts ir daudzveidīgs. Paralēli Latvijas un iecienītiem Krievijas kanāliem ir arī četri bērnu, 10 sporta, ieskaitot populāro basketbola NBA TV, 10 populārzinātniskie, 8 mūzikas un 6 filmu kanāli. Pievienotā vērtība ir unikālais saturs. Piemēram, latviešu mūzikas grupu koncerti, ieraksti no Positivus festivāla, kā arī tikai Shortcut skatāmi seriāli. Šobrīd tāds ir Billions par ietekmīgu Ņujorkas finanšu magnātu cīņu par varu. Lielu interesi izpelnās arī The Young Pope ar Džūdu Lovu galvenajā lomā par jaunāko Romas pāvestu vēsturē.

Izveido savu programmu un skaties jebkur

Īpaši ērts risinājums ir digitālā TV programma. Tajā vienkopus publicēti visos kanālos redzamie raidījumi, kuriem pāri slīd laika līnija. Ritinot lapu uz leju, var ļoti ātri saprast, kurā kanālā ir kāda interesējošā pārraide. Līdz ar to atkrīt bezmērķīgā «lēkāšana» pa kanāliem, meklējot kaut ko sirdij tuvu.

Kad kaut kas «iekritis acīs», turpat programmā var noklikšķināt uz hipersaites un programma sāks rādīt izvēlēto raidījumu. Ja saraksts šķiet par garu, to var sašķirot pēc žanra, piemēram, bērnu, sporta, filmu, mūzikas vai citiem, kā arī apskatīt katra kanāla programmu atsevišķi.

Mobilajā lietotnē šķirošanas iespēju nav, taču ir iespēja uzstādīt atgādinājumu kādam gaidāmajam raidījumam. Tas uzreiz «ieguļas» mobilās ierīces kalendārā un sūta atgādinājumu, tāpat kā citi kalendāra ieraksti. Šādā veidā var pavisam vienkārši izveidot savu skatīšanās plānu kaut vai nedēļai uz priekšu un parūpēties, lai neviena gaidīta pārraide nepaslīdētu garām.

Vēl jāizceļ mobilās lietotnes nozīmīga priekšrocība - iespēja skatīties filmas un seriālus, pieslēdzoties internetam caur WiFi savienojumu. Latvijā bezmaksas piekļuves punktu internetam ir gana daudz, teju katrā kafejnīcā, skolā un citās sabiedriskās ēkās. Līdz ar to, esot bezvadu interneta sasniedzamības zonā, nav jātērē vērtīgie mobilā interneta megabaiti.

