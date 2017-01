Forbes 30 Under 30 Eiropas sarakstā - Alise Semjonova, Kristaps Porziņģis un Sabīne Pole

Latvijas datu vizualizācijas uzņēmuma Infogram līdzdibinātāja un grafiskā dizainere Alise Semjonova iekļauta Forbes Europe 30 Under 30 2017. gada sarakstā mediju kategorijā. Bez Semjonovas šogad Forbes Eiropas jauno līderu topā iekļuvis arī basketbolists Kristaps Porziņģis un jaunuzņēmuma Sorry as a Service līdzdibinātāja Sabīne Pole.

A. Semjonova ir datu vizualizācijas rīka Infogram līdzdibinātāja un lietotāju pieredzes (UX) dizainere. Infogram tiešsaistē ļauj publicēt datus vizuāli uzskatāmā veidā. A. Semjonova ir arī organizācijas Riga Tech Girls iniciatore - mērķis ir izglītot un iedvesmot sievietes darbam tehnoloģiju nozarē.

Katru gadu Forbes 30 Under 30 godina jaunos līderus, uzņēmējus un ekspertus, kuri vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu. Šā gada sarakstā iekļauti 600 jaunie līderi no 6 kontinentiem un 51 valsts. No Latvijas topā sporta un izklaides kategorijā iekļuvis arī basketbolists Kristaps Porziņģis, savukārt e-komercijas sarakstā iekļauta jaunuzņēmuma Sorry as a service līdzdibinātāja Sabīne Pole.

«Tas noteikti ir patīkams pārsteigums un liels pagodinājums, būt iekļautai tik prestižā topā pasaules līmenī. Arī pats pasākums bija lieliska iespēja satikt tik daudz talantīgu cilvēku no visas Eiropas zinātnes, finanšu un uzņēmējdarbības jomā. Ceru, ka šī atzinība, palīdzēs arī mūsu uzņēmumam kļūtu arvien atpazīstamākam,» DB sacīja S. Pole.