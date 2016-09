Tehnoloģiju uzņēmums Apple trešdien prezentēja jaunos viedtālruņu modeļus iPhone 7 un 7 Plus.

Jauno iPhone dizains ir ļoti līdzīgs iPhone 6 un 6S, taču jaunums ir tas, ka tālruņi ir ūdensizturīgi un uzlaboti.

Tālruņiem ir duālā kamera ar 12 megapikseļu sensoru, kuram ir tāda pati izšķirtspēja kā pērnā gada tālrunim, taču tas ir par 60% ātrāks un par 30% efektīvāks. Sensors ir kombinēts ar jaunu attēlu apstrādes čipu un LED zibspuldzi, kas dod par 50% vairāk gaismas.

Jaunajiem telefoniem ir uzlaboti displeji, kuri ir par 25% spilgtāki. Apple

Uzņēmums prezentēja jaunās bezvadu austiņas.

Apple sola, ka jauno tālruņu akumulators turēs ilgāku laiku. Apple atkal piedāvās tālruņus iecienītajā melnajā krāsā, kā arī zelta, sudraba un rozā zelta krāsās.

Jaunais tālrunis tirdzniecībā būs pieejams, sākot no 16.septembra, taču rezervēt to iespējams no 9.septembra. Iphone 7 atmiņas apjoms ir, sākot no 32 GB līdz pat 256 GB.