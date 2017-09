FOTO: Atklāts pirmais Microsoft Inovāciju centrs Baltijā

Centra mērķis ir stiprināt sadarbību starp IKT nozares, zinātnes, nevalstisko organizāciju un publiskā sektora partneriem, eksportspējīgu IT risinājumu attīstību un digitālo transformāciju Latvijā.

Inovāciju centrs darbosies divos pamatvirzienos – inovatīvu starpnozaru IT projektu īstenošana, ar fokusu uz mākoņtehnoloģijām, lietu interneta un mākslīgā intelekta risinājumiem, kā arī IT izglītības popularizēšana un atbalsts jauno speciālistu sagatavošanai.

Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra atklāšanā piedalījās Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Ministru prezidents Māris Kučinskis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks un Microsoft vadītāja Austrumeiropas reģionā Anke den Audena (Anke den Ouden).

R. Vējonis pauda savu pārliecību, ka centrs būs vieta, kur apvienosies zinātne, kvalitatīva izglītība un profesionālās prasmes, lai radītu iedvesmojošus veiksmes stāstus, kas veicinās valsts izaugsmi ceļā uz viedu valsti un viedu sabiedrību.

M. Kučinskis uzsvēra IT lomu valsts pārvaldes efektivizācijai: «IT un tradicionālā biznesa sadarbībai ir jābalstās uz trim pamatpostulātiem – vienkāršība, drošība un produktivitāte. Es runāju par biznesu, bet prātā paturu arī to, ka šī devīze vistiešākajā veidā attiecas arī uz valsts pārvaldi, ministrijām, pašvaldībām, uz jebkuru valsts paspārnē esošu iestādi. Informācijas aprites ātrums, vienotas datu bāzes, birokrātiski nenobremzētas datu plūsmas var padarīt valsts pārvaldi daudz efektīvāku. IT risinājumi demokratizē valsts pārvaldi, jo brīva informācijas pieejamība padara rīcībspējīgu katru ierēdni, kas līdz šim izvairījās uzņemties jebkādu iniciatīvu».

Microsoft vadītāja Austrumeiropas reģionā Anke den Audena (Anke den Ouden) akcentēja, ka inovāciju centrs Rīgā ir unikāls starp citiem, jo veido vienotu inovāciju ekosistēmu – no IT speciālistu izglītošanas līdz digitālās transformācijas projektu īstenošanai. Viņa norāda, ka dati ir digitālās ekonomikas asinsrite un tās valstis, kā Latvija, kuras to izprot un prot izmantot, nostiprinās savu starptautisko konkurētspēju.

Savukārt Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks norādīja, ka centrs būs pieejams visiem interesentiem un kļūs par pamatu, lai arī Universitātē zinātniskās izstrādes iegūtu plašāku redzamību un pielietošanas spējas.

Centra atklāšanā IT uzņēmumi Tilde un SQUALIO cloud consulting prezentēja jaunizveidotās partnerības ietvaros īstenotos pilotprojektus. Vairāki Tildes virtuālie asistenti jau šobrīd ir pieejami lietotājiem, piemēram, sarunu biedrene Laura, lietuviešu valodas skolotājs Teo un reizrēķina apguves palīgs bērniem Gliemezītis. Boti izmanto mākslīgā intelekta tehnoloģijas un atpazīst gan balsi, gan rakstītu tekstu. Jau tuvā nākotnē virtuālie asistenti atvieglos Latvijas uzņēmumu ikdienu. SQUALIO cloud consulting veidotajā risinājumā, izmantojot transporta lietu internetu (Internet of Transportation Things), meteoroloģijas radara dati tiek savienoti ar dinamiskajām ceļa zīmēm, koriģējot atļauto braukšanas ātrumu atbilstoši laika apstākļiem – piemēram, to samazinot spēcīga lietus laikā.

Inovāciju centrs būs pieejams ikvienam interesentam, sniedzot iespēju piedalīties semināros, pētījumos un projektu īstenošanā.

Konceptuāla vienošanās starp Latvijas valdību un Microsoft korporāciju par Inovāciju centra izveidi notika šī gada jūnijā, pušu tikšanās laikā Sietlā, ASV, kas ievadīja ciešu turpmāko sadarbību starp Microsoft korporāciju, Latvijas valdību un vadošajiem IT nozares pārstāvjiem.