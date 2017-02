Huawei dizaineri pamanījušies ievietot prāvu 5,9 collu ekrānu krietni mazākām ierīcēm piedienošā korpusā

Kopš pērnā gada nogalē, vārda tiešākajā nozīmē zilās liesmās degdama, no skatuves nogāja viena no lielo telefonu «sejām» Samsung Galaxy Note 7, šajā lauciņā iestājās relatīvs pieklusums. Vismaz mūsu tirgū. Tomēr, kā jau teicis tautas dzejnieks Rainis, vieta ilgi nepalika tukša un jau šā gada sākumā uz veikaliem steidza Huawei milzenis Mate 9 ar 5,9 collu ekrānu.

Ķīnieši pilnīgi noteikti nav iesācēji tādu viedtelefonu izgatavošanā, kas daudziem lietotājiem pat pēc mūsdienu standartiem šķitīs pārlieku lieli. Jau 2013.gadā viņi laida pārdošanā Ascend Mate ar 6,1 collu ekrānu un kopš tā laika attīstījuši šo sēriju ļoti konkurētspējīgā produktā.

Dizains

Tehniskajā aprakstā izlasot ekrāna izmēru apzīmējošos skaitļus – 5,9 collas -, šausmās varētu sastingt pat prāvo ekrānu fani. Pierasts, ka šādas ierīces ir tik lielas, ka tās jātur abās rokās. Mate 9 absolūti neatbilst šim priekšstatam. Huawei inženieri ievietojuši prāvo ekrānu tikpat lielā korpusā, kāds ir Apple iPhone 6 Plus un 7 Plus. Tas ir tikai 15,7 centimetrus garš, 7,9 cm plats un 7,9 milimetrus biezs. Tātad pilnīgi pieņemams vidusmēra lietotājam un arī viegli noturams vienā plaukstā, lai arī 190 gramu svars ir visai iespaidīgs. Neticami, bet ar īkšķa galu gandrīz var aizsniegt ekrāna tālāko malu.

Salīdzinoši kompakto izmēru Huawei panākuši, līdz minimumam samazinot sānu malu biezumu. Arī abos galos joslas ap ekrānu ir mazāk nekā centimetru biezas, jo tajos ir vien skaļruņi un kamera, bet nav pogu. Atbloķēšanai un komandu došanai paredzētais pirkstu nospiedumu lasītājs novietots aizmugurē zem dubultās Leica lēcas. Kopumā metāliskais viengabala korpuss šķiet stingrs un pamatīgs, bet komplektā iekļautais vietas plastmasas vāciņš - ierīce stūru un aizmugures aizsardzībai - ir patīkams bonuss. Tiesa, nevar nepamanīt, ka Mate 9 nepiemīt tikai tam raksturīgas iezīmes, tādēļ tas bez grūtībām iejūk līdzīgu ierīču gūzmā.

Veiktspēja

Huawei izgatavotais procesors Hisilicon Kirin 960 ar astoņu kodolu procesoru, kurā četriem kodoliem ir 2,4 GHz un četriem – 1,8 GHz takts frekvence, un 4GB operatīvo atmiņu padara Mate 9 ja ne par veiktspējas monstru, tad tuvu tam. Veiktspējas testos tas uzrāda līdzīgus rezultātus kā iPhone 6s Plus, taču atpaliek no iPhone 7 Plus un Samsung Galaxy S7 Edge. Tomēr ar to pilnībā pietiek, lai bez grūtībām paveiktu visus uzdevumus, kas testu laikā likti viedtelefona priekšā. Turklāt izmēģinājumu laikā neizdevās panākt ierīces jūtamu sakaršanu.

Uzslavas vērts ir pirkstu nospiedumu lasītājs, kas, šķiet, kļūst ātrāks ar katru nākamo Huawei tālruni. Mate 9 iemontētais radīja iespaidu, ka tālrunim vispār nav vajadzīgs laiks nospiedumu nolasīšanai un datu salīdzināšanai. Tiklīdz pirksts tika novietots uz lasītāja, tālrunis bija darba gatavībā. Ar aukstas un mitras ādas pazīšanu gan neveicās tik labi. Pērnā gada flagmanis P9 ar šo izaicinājumu tika galā veiksmīgāk.

Ekrāns

5,9 collu IPS LCD tehnoloģijas ekrāns, protams, uzmanību piesaista ar izmēru. Varbūt tas vairs neizskatās tik gigantisks, kāds šķistu pirms gadiem pieciem, taču vietas tajā ir atliku likām. Būs ērti gan lasīt un rakstīt ziņas, gan noskatīties filmu vai šķirstīt simtiem fotogrāfiju. Displejs ir diezgan košs, bet īpašas emocijas neizraisīja. Full HD izšķirtspēja un 373 pikseļu uz collu ir mērens rādītājs šajā klasē, tomēr ar to pilnīgi pietiek, lai telefonā ne vien darbotos ar interneta vietnēm un skatītos video labā kvalitātē, bet arī parotaļātos ar fotogrāfiju apstrādes programmām.

Fotokamera

No Huawei pērnā gada flagmaņa P9 aizgūtā duālā kamera ir viena no ievērojamākajām Mate 9 priekšrocībām attiecībā pret konkurentiem. To veido 12 megapikseļu attēla sensors, kas uzņem krāsainus attēlus, un 20 megapikseļu melnbaltais sensors. Abas kameras klāj ikoniskā vācu ražotāja Leica lēcas. Kombinācija ir iespaidīga ne vien «uz papīra», bet arī dzīvē, jo kamera uzņem brīnišķīgus attēlus dienā un neliek vilties arī naksnīgā vidē. Dubultā LED diode darbojas kā īsta zibspuldze, izgaismojot naksnīgu telpu tā, ka patiesos fotografēšanas apstākļus var tikai nojaust. Ja jāfotografē naktī ārā, tad gan rezultāts nebūs iepriecinošs, jo zibspuldze izgaismo tikai kadra centrālo daļu un arī tā attēlā izskatās diezgan graudaina. Savukārt dienā viss ir daudz vienkāršāk. Gan ārā, gan arī telpās uzņemtās fotogrāfijas atbilst gaidītajam, tādēļ Mate 9 pilnīgi noteikti ir rekomendējams tiem lietotājiem, kuri zina, ko iesākt ar fotoaparātu.

Akumulators

Iespaidīgās 4000 miliampērstundu baterijas darbības laiks patiešām iepriecina. Diezgan intensīvā lietošanas režīmā tā kalpo pilnas divas diennaktis, bet brīvdienās vads nav jāmeklē pat veselas trīs. Nepārtrauktā video atskaņošanas režīmā Mate 9 sasniedz atzīstamu rādītāju – aptuveni 18 stundas. Uz šī fona uzlāde caur ātro USB Type-C pieslēgvietu izskatās tīri simboliska, jo akumulatora pilnīgai uzpildei vajadzīga vien pusotra stunda.

Gala vērtējums

Huawei Mate 9 būs īsts atklājums ikvienam, kurš no viedtālruņa sagaida ne vien pamatīgu jaudu, bet arī prāvu ekrānu. Šajā modelī 5,9 displejs iemānīts korpusā, kādā pierasts redzēt 5,5 collu ierīces, tādējādi padarot to kompaktāku un plašākām patērētāju masām pievilcīgāku. Pie dizaina un ekrāna kvalitātes vēl varētu pastrādāt, taču burvīgā duālā kamera, jaudīgais procesors un izturīgā baterija ir pietiekami spēcīgi argumenti, lai pievērtu acis uz trūkumiem.

VĒRTĒJUMS

Huawei Mate 9

Plusi

+ Kompakts viengabala metāla korpuss

+ Izcila duālā kamera ar Leica optiku

+ Baterija kalpo divas diennaktis un vēl ilgāk

Mīnusi

– Tikai Full HD ekrāna izšķirtspēja

– Atmiņā nepaliekošs dizains

– Pietrūkst lieltelefoniem piestāvošā irbuļa

Cena ap 670 eiro

Sadarbībā ar Lattelecom