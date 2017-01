Tehnoloģiju vizionāra Stīva Džobsa mantojums turpina noteikt globālo modi; kompānijai kapes min lētie konkurenti

Daži šai sakarā apcer, cik ātri skrien laiks, citi – ka ir jau tā pierasts, ka šādi, šķiet, ir bijis vienmēr, tomēr fakts paliek fakts – iPhone un viedtālrunim vispār nupat ir apritējusi desmitā gadskārta. Pasaule šā produkta dēļ ir kļuvusi citāda, un iPhone fenomena iebrauktā dziļā sliede noteiks arī nākotnes kursu plašā diapazonā no tehnoloģijām un investīcijām līdz valdību sociālajai politikai.

Nozares eksperti pirms desmit gadiem bija skeptiski par iPhone pieteikumu pulka iemeslu dēļ, sākot ar to, ka tas funkcionālo ambīciju ziņā ir «Šveices nazis», un tam nebija arī veco labo taustiņu. Protams, arī bezprecedenta cena par jauno viedbrīnumu, sākot ar 499 USD. Tā bija jo šokējošāka tāpēc, ka Apple līdz tam nebija pieredzes tālruņu tehnoloģijās. S. Džobsa ģenialitātes un konservatoru kārtējā kļūdīguma vēsture ir skatāma iPhone pārdošanas datos, gan patērētāji, gan konkurenti ir atzinuši, ka iPhone ir «baigais nazis» labā nozīmē. Tobrīd mobilo tālruņu tirgū savā biznesa apogejā ar 51 mljrd. USD tirdzniecības apjomu bija Nokia. Pēc pārdoto tālruņu skaita (468 milj.), bet ne pēc ieņēmumu apjoma Nokia rādītāji auga vēl nākamajā gadā, bet tad jau sākās hrestomātiskais noriets. Kā viedākā ierīce šai tirgū 2007. gadā bija Research in Motion radītais Blackberry, un arī tā sekojošās spazmas ir jau vēsture. Forbes tehnoloģiju apskatnieks Marks Rogovskis atgādina, ka RIM šefs Maiks Lazaridis tolaik bijis nesaprašanā, kā Apple ir pamanījusies tik mazā formātā sabāzt tik daudz tehnoloģiju ar tik augstu veiktspēju. S.Džobsa vērtējumā viņa lolojums nebija nekāds tālrunis, bet gan daudzfunkciju ierīce – skārienjutīga platekrāna iPod, tad, protams, arī tālrunis un reizē interneta komunikācijas rīks. Tolaik kompānija arī mainīja nosaukumu no Apple Computers uz Apple. Jādomā, ka lietu optimizācijas virtuozs S.Džobss šādi ir vienkārši izvairījies no liekvārdības, jo turpmāk viss, ko kompānija bija plānojusi radīt, būs skaitļotāji. Līdz ar to digitalizācijai tika lemta absolūta dominance tirgū, un līdz ar interneta iespiešanu mazā ierīcē, toties plašā spektrā, tas bija arī praktisks pravietojums par lietu interneta sprādzienveidīgas ekspansijas nākotni un provizorisko mākslīgā intelekta pārcelšanos no superdārgam laboratorijām un fantastikas žanra uz praktiski jebko patērētāju ikdienā. Pašlaik pasaulē ir virs diviem miljardiem viedtālruņu lietotāju. No tiem gan «tikai» ceturtā daļa ir iPhone fani, tomēr tieši šī ierīce ir šā fenomena pamatā.

Visu rakstu Desmitgade jaunā pasaulē lasiet 10. janvāra laikrakstā Dienas Bizness.