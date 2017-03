Tehnoloģiju apskats: Jaunais Samsung vidusslāņa viedtelefons Galaxy A5

Jaunais Samsung vidusslāņa viedtelefons Galaxy A5 pārņēmis vairākas izdaudzinātās S sērijas iezīmes, kļūstot līdzīgāks flagmanim

Pirms vairāk nekā trīs gadiem Samsung piedāvājumā dominējošo plastmasas korpusa viedtelefonu klāstu «atšķaidījusī» Galaxy Alpha sērija ar pamatīgu metāla rāmi tika uztverta kā patīkama pārmaiņa. Un, lai arī pavisam drīz korejieši metālā sāka ietērpt savu labāko sēriju Galaxy S, par Galaxy A pārdēvētie augšējā vidusslāņa sērijas telefoni veiksmīgi turpina dzīvi, šogad pārdzimstot jau trešajā paaudzē.

Galaxy A sērija pamatoti tiek uzskatīta par pieejamāku versiju tiem lietotājiem, kuriem patīk Samsung telefoni, bet kuri negrib maksāt vairāk nekā pustūkstoti eiro. Korejieši ar gudru ziņu piedāvā trīs dažādu izmēru lētākos telefonus – A3 ar 4,7, A5 ar 5,2 un A7 ar 5,7 collu ekrānu, lai katrs pircējs varētu piemeklēt sev atbilstošāko. Palūkosim, ko varam sagaidīt no vidējā varianta – Galaxy A5 2017. gada modeļa.

Dizains

Salīdzinājumā ar tiešo priekšgājēju – pērnā gada A5 – jaunais modelis kļuvis neuzkrītošāks. Pērnajam bija izteiksmīga, uz āru izvirzīta metāla apmale, kuras novīlētās, matētās sānu malas piešķīra tālrunim individualitāti. Jaunais ir veidots atbilstoši pašreizējiem modes uzstādījumiem, ar vienlaidu korpusu, kurā rāmis saplūst ar stiklu un aizmugurējo vāciņu, kas gan ir izgatavots no plānas plastmasas un piesitot nodevīgi skan. Tālrunis ir absolūti gluds un, ja pie ādas turas labi, tad no cimdiem slīd ārā kā zutis. Savukārt noapaļotie stūri rada neērtības, lietojot tālruni horizontālā stāvoklī. Zem ekrāna izvietotās gaismas ikonas atrodas diezgan tuvu malai, tādēļ uz apaļīgajiem stūriem guļošā delna nejauši tiem mēdz pieskarties, dodot neplānotas komandas.

Ieslēgšanas un skaļuma regulēšanas pogas sānos palikušas savās vietās, bet Mājas taustiņš ar iestrādātu pirkstu nospiedumu lasītāju zem ekrāna kļuvis nemanāmāks. Dizaineri novākuši to ieskaujošos spīdīgo apmali, tādēļ tagad poga vizuāli saplūst ar korpusu. Pie ieguvumiem var pieskaitīt mitruma izturību atbilstoši IP68 standartam.

Samsung nav centušies pārsteigt pircējus ar pārākās pakāpes jaunievedumiem. Nav ne superšauru apmaļu, ne papīra lapas plānuma. 5,2 collu ekrāns aizņem tikai 71% no virsmas laukuma, tomēr kopumā A5 izdevies noturēt kompaktos rāmjos. Tas ir 7,14 centimetrus plats jeb pietiekami šaurs, lai ar īkšķi viegli aizsniegtu ekrāna tālāko malu, 7,9 milimetrus biezs un sver 157 gramus. Citiem vārdiem sakot, ļoti parocīgs ikdienas lietošanai, bet vienlaikus arī diezgan bezpersonisks, bez atmiņā paliekošām iezīmēm.

Veiktspēja

Ielūkojoties tehnisko parametru sarakstā, redzams, ka A5 nobruņots tīri labi. Tam ir pašu Samsung ražotais Exynos 7880 procesors ar astoņiem 1,9 GHz kodoliem un 3GB operatīvā atmiņa. Izvelkot vidējo aritmētisko, tas ir tikai nedaudz vājāks par aizpērnā gada flagmani S6, kurā arī uzstādīts Exynos procesors. Veiktspējas testi apstiprina aprēķinus – abu rezultāti ir diezgan līdzīgi. Citiem vārdiem sakot, šim tālrunim ir pa spēkam viss, kas Galaxy S6. Tas ir faktiski viss vidusmēra lietotāja ikdienā lietotais saturs. Tā kā lietotnes procesoru īsti nespēj noslogot, tas arī pārlieku nesakarst pat ilgstoši atskaņojot video.

Pirkstu nospiedumu lasītājs gan šajā modelī nav padevies. Pārāk bieži tam bija nepieciešams otrais un trešais mēģinājums, lai atpazītu ādas rakstu. Nupat testētais Huawei Mate 9 šajā ziņā bija galvastiesu pārāks.

Ekrāns

Ekrāna izvēlē Samsung gājuši zelta vidusceļu. Proti, nav aizrāvušies ar superaugstu izšķirtspēju un nav arī atbaidījuši potenciālos pircējus ar aizvēsturisku ekrānu. A5 Super Amoled tehnoloģijas displejam ir pieklājīga Full HD izšķirtspēja, kas nozīmē, ka vienā collā sarūmējušies aptuveni 424 pikseļi. Ar to pilnīgi pietiek kā video cienītājiem, tā spēlīšu dzenātājiem. Virtuālās realitātes faniem, kuri tālruni ievieto VR brillēs, ar to gan būs par maz.

No S sērijas aizgūta Always On ekrāna funkcija, kas nepārtraukti rāda pulksteni, datumu, atlikušo akumulatora saturu un paziņojumu ikonas. Šī iespēja A sēriju padara vēl līdzīgāku flagmanim.

Manāmi pārveidota lietotāja saskarnes iestatījumu daļa. Tā ir it kā vienkāršota, taču līdz ar to kļuvusi citādāka, un Samsung lojālistiem atkal būs jāpierod pie jauna izkārtojuma. Noderīgs papildinājums ir ierīce apkopes sadaļa, kas dod iespēju manuāli iztīrīt operatīvo atmiņu un brīdina par enerģijas izsūcējiem.

Fotokamera

Fotografēšanas cienītājiem vajadzētu būt sajūsmā, jo A5 fotokamera ieguvusi labāku izšķirtspēju – no 13 uz 16 megapikseļiem. Arī priekšējā kamera ir izaugusi līdz 16 megapikseļiem, kas tirgū ir īsts retums. Labā apgaismojumā uzņemto fotogrāfiju kvalitāte ir visnotaļ laba, lai gan ne labākā, kādu nācies redzēt. Taču krēslā uzņemtās, šķiet, kļuvušas sliktākas nekā pērnā gada modelī. Ikviena nejauša kustība pārvēršas attēla izplūdumā, fotogrāfijas sanāk acīmredzami graudainas. Vienīgais glābiņš ir fotografēt telpā ar zibspuldzi, jo gaismeklis noturējis Samsung augsto standartu. Telpa tiek izgaismota vienmērīgi un ļoti gaiši. Pagalmā gan tas nebūs nekāds risinājums.

Ironiski, ka video režīmā krēslā uzņemtie materiāli ir pat labāki nekā fotogrāfijas. Video ieraksts vismaz nav izplūdis.

Akumulators

Saistībā ar akumulatoru gada laikā notikušas divas izmaiņas. Tas izaudzis par 100 miliampērstundām līdz 3000 mAh un ieguvis ātrās uzlādes iespēju caur USB Type-C kabeli. Lai arī A5, tāpat kā vairums androīdu, joprojām «rij» enerģiju pat dīkstāves laikā, kopumā taupīgais procesors un tramīgās «elektrības vampīrus» tvarstošās programmas dara labu darbu. Tādēļ ar vienu uzlādi, kas ilgst aptuveni pusotru stundu, ierīce kalpo gandrīz divas pilnas dienas. Ja vēl aktivizē vidējo enerģijas taupīšanas režīmu, kas atslēdz Always On ekrānu un fona datu atjaunināšanu, tad darbības laiku var izstiepta par vēl 5-7 stundām.

Gala vērtējums

Samsung Galaxy A5 2017. gada modelis ir saprātīga izvēle pragmatiskiem cilvēkiem, kuri nealkst pēc dizaina pērles. Nevar nepamanīt, ka A sērija iespēju ziņā ir pietuvojusies S sērijai, saglabājot saprātīgu cenu. Jaudas A5 ir atliku likām, ekrāna izšķirtspēja pietiekama, akumulators pietiekami pacietīgs. Varētu vēlēties labāku fotokameras darbību tumsā un precīzāku pirkstu nospiedumu lasītāju.

VĒRTĒJUMS

Samsung Galaxy A5 (2017)

Plusi

+ Spēcīgs procesors

+ Mitruma drošs korpuss

+ Iespaidīga priekšējā kamera

Mīnusi

– Korpusa aizmuguri klāj plāna plastmasa

– Pirkstu nospiedumu lasītājs reti nostrādā ar pirmo mēģinājumu

– Krēslā uzņemtie attēli ir ļoti graudaini

Cena ap 430 eiro

Meklē Lattelecom veikalos un www.lattelecomveikals.lv

