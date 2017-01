Tehnoloģiju apskats: Prātīgais un neuzkrītošais mājkalpotājs

Ja mājās strādā Samsung Powerbot VR9300, saimnieki drīz vien aizmirsīs, ko nozīmē pašiem slaucīt istabas

Tehnikas veikalos ir pavisam maz nodaļu, kurās nevar ieraudzīt Samsung vārdu. Šķiet, Dienvidkorejas konglomerāts ražo visu, ko vien var izgatavot, turklāt jau sen. Arī robotizēto putekļu sūcēju lauciņā tas nav iesācējs. Startējis 2010. gadā ar Navibot, pērnā gada nogalē tas laida pārdošanā jaunāko mājas uzkopēja versiju Powerbot VR9300.

Navibot vēl bija pieskaitāms neparasto, eksperimentālo produktu kopai, bet Powerbot dodas pie pircējiem laikā, kad autonomie putekļu sūcēji kļuvuši par tikpat ierastu sadzīves tehniku, kā trauku mazgājamās mašīnas. Tādēļ arī prasības pret tiem ir augstākas.

Dizains

Powerbot VR9300 ir prāva mašīna. Nenoliedzami. Platākajā vietā tā ir 37,8 centimetrus plata un 13,5 centimetrus augsta. Tas rada bažas par robota spēju «ielīst» šaurākās vietās. Uzlādes dokstacija, lai arī pati par sevi ir kompakta, elektrotīklam pievienojama caur barošanas bloku. Tā rezultātā iegūts pamatīgs vadu jūklis un skolēnu penāļa izmēra plastmasas kaste, kas mētājas uz grīdas un traucē putekļusūcēja darbu.

Atkritumu konteiners iestrādāts putekļu sūcēja spīdīgajā korpusā un ir gan viegli izņemams, gan ieliekams. Uzsūktie netīrumi krājas plastmasas konteinerā, no kura tos vienkārši izber, un vajadzības gadījumā gan trauku, gan filtru var arī izmazgāt. Maisi nav jāpērk, un tas samazina lietošanas izmaksas. 0,7 litru konteiners nav pārāk liels, bet ja māju tīra regulāri, tad vismaz pāris uzkopšanas reizēs savāktajiem putekļiem vietas pietiks.

Samsung apgalvo, ka Powerbot VR9300 piemīt pasaulē spēcīgākā sūkšanas jauda šādu ierīču klasē, tomēr viņiem izdevies radīt salīdzinoši klusu mašīnu. Tikai stiprākajā no trīs režīmiem tas rada troksni, kura dēļ jāpaceļ balsi, lai sarunātos.

Uzstādīšana un vadīšana

Robotu var iedarbināt trīs veidos – nospiest gaismas taustiņu uz korpusa, ar tālvadības pulti vai ar viedierīci, kurā uzstādīta Samsung Smart Home lietotne un Plug-in app papildinājums. Abi par velti lejupielādējami virtuālajā lietotņu veikalā. Savienošanās notiek ar minimālu lietotāja iesaisti, un darbs var sākties.

Konservatīvākiem lietotājiem pietiks ar tradicionālajām vadīšanas metodēm – ar pulti iedarbināt robotu, izvēlēties sūkšanas stiprumu un vajadzības gadījumā atsaukt uz dokstaciju. Atgriezeniskai saitei noder korpusā iestrādātais ekrāns, kurā izgaismojas nepieciešamās ikonas.

Savukārt progresīvākie var izmantot dažas papildu iespējas. Piemēram, palaist Powerbot VR9300 «izlūkbraucienā», kura laikā tas iepazīst uzkopjamo telpu un uzzīmē tās karti. Mašīnas interpretācija par mājokļa plānu aplūkojama lietotnē. Tas gan nenozīmē, ka robots izpētīto teritoriju uzkops īpaši ātrāk. Izskatās, ka abos gadījumos tas vadās pēc līdzīga algoritma un šķēršļu atpazīšanā paļaujas uz sensoriem.

Ierīcei var uzstādīt konkrētus mājas uzkopšanas laikus, kā arī brīdinājumu saņemšanu. Proti, ja putekļu sūcējs zem gultas atradis un ierijis zeķi, vai kādu citu prāvāku priekšmetu, tas apstājas un sūta «sūdzību» saimniekam. Vienīgi cilvēku prombūtnes laikā tam lielas jēgas nav, jo palīdzības iespējas ir minimālas.

Spot funkcija satīrīs konkrētu vietu, netīrākajos posmos pastiprinot sūkšanu, bet Manual dod iespēju vadīt robotu ar pulti vai viedtelefonu gluži kā rotaļu auto.

Darba kvalitāte

Jāatzīst, ka Samsung mājas uzkopējs darbu paveic labi, vismaz lielākajā daļā platības. Ar 31 centimetru plato slotu no gludās grīdas un paklājiem ar īsu spalvu netīrumi tiek izvākti tikpat labi, kā ar parasto putekļu sūcēju. Turklāt ļoti ātri.

Savukārt biezie paklāji tam nepatīk gluži kā citiem robotsūcējiem, jo ar to garajiem sariem mašīna mēdz «aizrīties». Arī ar kaktiem un aptuveni puscentimetru platu joslu gar pašu grīdas līsti tas netiek galā, lai arī izmisīgi spiežas sienā. Lielā izmēra dēļ mašīnai arī neizdodas ielīst starp šaurāku krēslu kājām vai zem dīvāna. Šīs vietas ik pa laikam būs jāuzkopj paša rokām. Lai arī Powerbot VR9300 ir palielas gumijas riepas un piekare, kas ļauj tam pacelties vairāku centimetru augstumā, robots bieži pārspīlē savas spējas pārvarēt pirksta biezuma horizontālus šķēršļus, kā, piemērram, drēbju žāvētāja kājas. Tas neatlaidīgi cenšas pārrāpties pāri šādiem kavēkļiem, kas nereti beidzas ar «uzkāršanos» un izmisīgu palīgā saucienu.

Izbrīnīja sensori. Tie vai nu nav pietiekami precīzi, vai speciāli veidoti tā, lai sūcējs ar «pieri» atspiestos pret ceļā esošo priekšmetu un mēģinātu to pastumt. Līdz ar to uzkopšanas laikā tas krēslus, somas un zābakus grūsta kā pa mežu skrienošs zilonis. Tādēļ pirms darba uzsākšanas telpu pēc iespējas jāattīra no visiem traucēkļiem.

Darbības laiks

Ar vienu pilnu uzlādi Powerbot VR9300 «niknākajā» režīmā spēj strādāt aptuveni 25 minūtes, bet vājākajā – nepilnu pusotru stundu. Ar pusstundu pietiek, lai satīrītu trīs vidēja izmēra istabas. Pēc tam tas pats dodas uzlādēties un pēc četrām stundām turpina darbu, ja nepieciešams.

Gala vērtējums

Samsung Powerbot VR930 ir noderīgs uzkopējs kā mājās, tā birojā. Un jo lielākā, jo labāk. Lai arī tam patīk un padodas manevrēt, robotam nepieciešams plašums, vēlams bez šķēršļiem. Ja izdodas nodrošināt labus darba apstākļus un uzstādīt, lai mašīna strādā, kad telpā neviena nav, grīdas slaucīšanu no savu darbu saraksta varat izsvītrot. Pareizi saplānojot tīrīšanas laikus, jūs pat nemanīsiet robotu darbībā, bet grīda vienmēr būs tīra. Cena gan ir salīdzinoši augsta, jo lētāk var iegādāties dažu labu prominentu konkurentu ražojumu ar mazgāšanas funkciju.

VĒRTĒJUMS



Samsung Powerbot VR9300

Plusi

+ Plašas virsmas tīra labi un ātri

+ Viegli iztīrāms atkritumu konteiners

+ Pats izpēta telpu un uzzīmē tās plānu

Mīnusi

– Lielā izmēra dēļ nespēj iekļūt šaurākās vietās

– Bieži uzkaras uz horizontāliem šķēršļiem

– Neliels atkritumu konteiners

Cena ap 900 eiro

