Tehnoloģiju apskats: Sony videokamera FDR-AX100E

Sony videokamera FDR-AX100E uzņem lieliskas kvalitātes 4K video, taču ir par lielu ikdienas līdzņemšanai

Kurš gan varēja iedomāties, ka paņemot rokās vēl pirms gadiem 10-15 daudzu ceļotāju iekāroto videokameru, pārņems sajūta, ka aplūko kādu vēsturisku relikviju. Tiešām dīvaini, cik ātri viedtālruņi ir atradinājuši no specializētu filmēšanas ierīču lietošanas. Un, ja tā labi padomā, pēdējos gados gan pie tūrisma objektiem aizvien retāk manīti cilvēki ar «hendikamiem», gan veikalu plauktos amatieru videokameru klāsts kļuvis pavisam trūcīgs. To vietu pārliecinoši ieņēmuši telefoni, sporta kameras, planšetes un pat droni.

Sony FDR-AX100E nav pirmā svaiguma produkts. Tomēr tā joprojām ir labākā Sony izgatavotā plaukstas videokamera plašam patērētāju lokam, un arī tās jaunākās māsas būtiskas pārmaiņas nav nesušas. Līdz ar to jautājums, vai vispār viedtelefonu ērā ir vērts iegādāties šādu kameru, joprojām ir aktuāls.

Dizains

Salīdzinājumā ar zemākas klases plaukstas videokamerām, no metāla izgatavotā un vietām ar plastmasu pārklātā FDR-AX100E vizuāli izskatās diezgan labi nostrādāta. No lētajām, caurules formas kamerām to atšķir daudzās pogas un korpusa izlocījumi. Vienīgi zem atlokāmā ekrāna valda tā pati nepabeigtības sajūta, kāda piemīt visām Sony videokamerām. Iespējams, prasto izskatu būt izdevies notušēt, pārklājot virsmu un pogas ar kādu glītāku materiālu.

Kamera noteikti nav maza. Tā ir gandrīz 20 centimetrus gara, 8,3 augsta un 8,1 centimetru plata. Saprotams, ka arī svars ir vērā ņemams – 790 grami. Taču rokturis ir ērts un novietots tuvu korpusa centram, tādēļ kamera ir izsvērta un plaukstas locītavu īpaši nenomoka.

Pogu uz kameras korpusa ir tik daudz, ka sākumā grūti aptvert visām pielietojumu. Lai arī tās izvietotas pārskatāmi, ne visas ir viegli sasniedzamas. Piemēram, tālummaiņas slēdzis novietots augšpusē priekšā foto pogai. Filmēšanas laikā to tik tikko var sasniegt ar labās rokas garāko pirkstu, tādēļ par ērtu pietuvinājumu nevar būt ne runas. Tādēļ baidoties no ieraksta sabojāšanas, izmisīgi stiepjoties pie pogas un sašūpinot kameru, 18 kārtīgo pietuvinājumu jāregulē ekrānā.

Lietošana

Jau Sony videokameru senākie modeļi izcēlās ar ļoti vienkāršu un intuitīvu izvēlni. Šajā ziņā nekas daudz nav mainījies. 3,5 collu skārienjutīgajā ekrānā funkciju ikonas izkārtotas pārskatāmi, un ir ļoti viegli uzminēt, kas zem katras slēpjas.

Pats ekrāns gan acīmredzot pārstāv diezgan senu paaudzi, jo nav diez ko atsaucīgs. Lai veiksmīgi dotu kamerai komandu, pirkstu uz ikonas jāuzliek precīzi un jānospiež izjusti. Un arī tad nav garantijas, ka iecerētais izdosies ar pirmo reizi.

Satura pārlādēšanai uz datoru paredzēts integrēts USB kabelis, ka ikdienā snauduļo rokturī. Tomēr, ja agrīnajās kameras versijās tas bija interesents jauninājums, tad FDR-AX100E kabelim īsti jēgas nav. Šai kamerai nav iebūvētas atmiņas un viss filmētais materiāls krājas SD kartē, ko var viegli izņemt un pārlikt datorā, kur datu pārsūtīšana notiks ātrāk.

Ieraksta kvalitāte

Pie ieraksta kvalitātes un daudzveidības Sony ir diezgan daudz piestrādājuši. Spēja filmēt 4K izšķirtspējā šodien piemīt lielai daļai telefonu, bet uzņemt vienlaikus 4K un Full HD video ir retums. FDR-AX1000E tāda piemīt. Kamerā ir arī nakts filmēšanas režīms, kas veido zaļganu ierakstu, gluži kā rāda Holivudas filmās caur nakts redzamības brillēm. Fotogrāfijas var uzņemt 20 megapikseļu izšķirtspējā.

Video kvalitāte ir satriecoša, jo īpaši tad, ja filmē no statīva. Fokuss strādā ātri un kamera veiksmīgi tiek galā arī ar apgaismojuma maiņu. Lai cik labi darbotos attēla stabilizēšanas sistēma, vieglu šūpošanos, kas rodas turot kameru rokā, ierakstā pilnībā likvidēt neizdodas. Un jo labākā izšķirtspējā top materiāls, jo skaidrāk redzama viļņošanās. Tā kā kamerā nav gaismekļa, ar filmēšanu pustumsā ir grūtības.

Par skaņas kvalitāti nav iemesla sūdzēties. Iebūvētais mikrofons precīzi «nolasa» ap kameru esošās skaņas. Varētu pat teikt, ka pārāk precīzi, jo ierakstā nekļūdīgi var saprast, kad runā kamerai tuvāk un tālāk esoši cilvēki. Ja nepieciešama vēl augstāka kvalitāte, FDR-AX100E var pievienot ārējo mikrofonu.

Papildu iespējas

Neapšaubāmi pievilcīgākā šīs kameras īpašība ir dienas vai kāda notikuma kopsavilkuma sagatavošana. Kamera pati atlasa sižetu fragmentus un fotogrāfijas, pievieno tiem lietotāja izvēlēto mūziku un samontē jēdzīgā filmiņā. Tas ir īpaši noderīgi, ja safilmētā materiāla ir daudz un notikumi jau sāk piemirsties. Piemēram, atskatoties uz gara ceļojuma pirmajām dienām.

Gala vērtējums

Darboties ar Sony FDR-AX100E ir patiess prieks. Ja jāfilmē notikumi, kurus vēlāk gribās noskatīties labā kvalitātē, šī kamera būs laba izvēle. Tomēr lielākoties tie būs plānoti pasākumi, jo kamera ir pietiekami liela, lai to bez vajadzības nevadātu līdzi. Arī ceļojumos tā nebūs ērtākais variants. Līdz ar to FDR-AX100E būs vērtīgs pirkums tikai tiem lietotājiem, kuri aizraujas ar filmēšanu.

VĒRTĒJUMS

Sony FDR-AX100E

Plusi

+ Lieliska video kvalitāte

+ Nofilmēto materiālu kopsavilkums

+ 18x tālummaiņa

Mīnusi

– Ne pārāk atsaucīgs skārienjutīgs ekrāns

– Grūti sasniedzamas svarīgas pogas

– Nav iebūvētas atmiņas

Cena ap 1700 eiro

Sadarbībā ar Lattelecom