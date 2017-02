Tehnoloģiju apskats: Sporta kamera Sony Action Cam FDR-X1000VR

Vieglā sporta kamera Sony Action Cam FDR-X1000VR ļauj parādīt citiem, kā pasaule izskatās tieši no tava skatupunkta

Kompaktās un izturīgās sporta videokameras ne vien radījušas dzīvotspējīgu tirgus nišu, bet arī mainījušas veidu, kā cilvēki iemūžina un dalās ar saviem piedzīvojumiem – proti, nofilmējot visu pieredzēto no sava skatupunkta. YouTube kanāls mudž no ierakstiem, kuri dod iespēju izdzīvot traukšanos lejup no kalna ar slēpēm, lēkšanu ar izpletni vai pasaules apjūsmošanu no debesskrāpja smailes, pat nepieceļoties no mīkstā dīvāna, jo kāds to visu ir nofilmējis ar ķermenim piestiprinātu kameru, tādu kā Sony Action Cam FDR-X1000VR.

Šī kamera uz līdzinieču fona izceļas ar interesantu un ļoti noderīgu pievienoto vērtību – rokas apsēju ar iestrādātu ekrānu, kas ne vien ļauj attālināti vadīt kameru, bet arī skatīties, ko tā filmē.

Dizains

Ja kādreiz sanācis redzēt kādu Sony sporta kameru, FDR-X1000VR ne ar ko nepārsteigs. Tā saglabājusi dizainu faktiski nemainīgu kopš sērijas pirmsākumiem – balta, gluda, ar maz pogām. Par sīku to nevar nosaukt – gandrīz 9 centimetrus gara, 5 centimetrus augsta un divarpus bieza. Tiesa, 89 gramu svars ir neparasti niecīgs. Salīdzinājumā ar konkurentu GoPro Hero sēriju, Sony produkta izstieptā forma šķiet sportisku aktivitāšu filmēšanai neparocīgāka. To nevar īsti labi piestiprināt virs pieres vai pie krūtīm, jo tad ierīce «izlien» pārāk tālu uz priekšu un traucē. Jo īpaši tad, ja ievietota ūdensdrošajā korpusā, kas to padara vēl par kādu centimetru masīvāku visos virzienos. Tomēr nevar noliegt, ka pieejamo stiprinājumu klāsts ir diezgan bagātīgs, tādēļ kameru var «piesiet» kā pie ķiveres, tā rokas vai arī uzskrūvēt uz teleskopiskas nūjas.

Lai arī pati kamera ir mitruma droša, ekstremālu aktivitāšu filmēšanā FDR-X1000VR ir riskanti izmantot bez aizsargkorpusa, tādēļ liela daļa kameras aktīvā mūža aizrit caurspīdīgajā konteinerā. Tas ir cieši noslēgts, izturīgs un gādīgi parūpēsies par kameru. Vienīgi apvalkā iestrādāto pogu apvalks ir tik plats, ka aizsedz funkciju nosaukumus uz kameras, kas kameras iepazīšanas posmā ir traucējoši.

Vadība

Sporta kameras tradicionāli izcēlušās ar vienkāršo lietošanu, un arī FDR-X1000VR nav izņēmums. Lai sāktu filmēt, vienkārši jānospiež lielā sarkanā poga korpusa augšpusē. Tā gan uz korpusa, gan apvalka ir tik izteikta, ka bez grūtībām sataustāma pat ar cimdu rokā. Korpusa labajā sānā iestrādāts neliels vienkrāsas ekrāns, kam blakus esošās divas pogas ļauj mainīt režīmus – filmēt, fotografēt vai uzņemt kadrus ar laika intervāliem. Ekrānā var redzēt tikai pašu nepieciešamāko informāciju, kā, piemēram, izvēlēto režīmu, akumulatora stāvokli, WiFi signāla stiprumu, GPS raidītāja pieejamību, microSD kartē atlikušo brīvo vietu minūšu vai kadru izteiksmē. Var arī pamainīt uzstādījumus, bet izvēles iespēju ir pamaz un tās nav diez ko pārskatāmas.

Mazliet plašākas iespējas paver rokas apsējs ar iebūvētu krāsainu 1,5 collu ekrānu, kurā uzstādījumi ir labāk pārskatāmi, turklāt tajā var redzēt to, ko tobrīd filmē kamera, kā arī noskatīties ierakstu. Protams, lodziņš ir par sīku, lai tīksminātos par elpu aizraujošiem skatiem, taču vismaz var saprast, vai kadrā nonāk tas, ko bija vēlme nofilmēt. Pārāk tālu no kameras aiziet gan nevajadzētu, jo dažu metru attālumā savienojums pārtrūkst. Jāņem vērā arī tas, ka, neskaitot filmēšanas sākšanas un beigšanas komandu, informācijas apmaiņa starp abām ierīcēm pat tuvumā ir diezgan lēna. Piemēram, pieprasot režīma maiņu, apsēja ekrānā pat pāris sekundes griežas gaidīšanas simbols, un tikai tad rīkojums tiek izpildīts.

Funkciju klāsts

Atskaitot filmēšanu un fotografēšanu, FDR-X1000VR piedāvā arī iespēju Ustream vietnē tiešsaistē pārraidīt nofilmēto materiālu, kā arī visu augšupielādēt Sony PlayMemories lietotnes mākoņkrātuvē. Lai to izdarītu, pirmajā gadījumā jābūt pieejamam WiFi savienojumam, bet otrajā – pievienotai viedierīcei ar ieinstalētu Sony lietotni. Šo pašu lietotni var izmantot kameras vadīšanai un pat nofilmētā materiāla rediģēšanai.

Kameras priekšpusē zem lēcas iestrādāts stereo mikrofons, kas gādā par labu skaņas ierakstu. To var uzlabot vēl vairāk, pievienojot ārēju mikrofonu. Tiesa, tas iespējams vien tad, kad ierīce neatrodas aizsargkorpusā, jo tajā nav paredzēta atvere vadam.

Vēl vērts pieminēt GPS uztvērēju, kas «iegaumē» materiālu tapšanas ģeogrāfisko vietu, kā arī NFC savienojumu, kas atvieglo kameras un viedierīces savienošanos. Diemžēl kamerā nav iebūvētās atmiņas, tādēļ viss saturs jākrāj microSD kartēs. Ņemot vērā, ka FDR-X1000VR spēj filmēt arī 4K izšķirtspējā, vieta aizpildīsies ātri. Tomēr, piemēram, 128GB kartes iegāde nozīmē 50-70 eiro papildu izdevumus.

Ieraksta kvalitāte

Sony savas produkcijas cienītājus pieradinājusi pie labas attēlu un video kvalitātes, un FDR-X1000VR nelaiž latiņu zemāk. 4K izšķirtspēja, protams, vilina, taču tā šajā kamerā nav labākā opcija, jo uz to neiedarbojas Sony SteadyShot attēla stabilizēšanas sistēma. Tādēļ kustīgas nodarbes labāk filmēt Full HD izšķirtspējā ar 60 kadriem sekundē un ieslēgtu stabilizācijas sistēmu. Tad video izdodas pārsteidzoši gluds, ass un bez izplūdumiem. Piemēram, stabilizators gandrīz pilnībā likvidē kameras šūpošanos augšup lejup, kas raksturīgi pastaigā tapušam videoierakstam.

Savdabīgs risinājums ir rotaļas ar lēcas skata leņķi. Zeiss Tessar lēca iekļauj kadrā ainu 170 grādu leņķī ap sevi. Tomēr, kad tiek aktivizēta attēla stabilizācijas sistēma, leņķis sarūk līdz 120 grādiem. Šādā veidā Sony inženieri panākuši ievērojamu kameras kratīšanās un šūpošanās ietekmes samazinājumu. Jāpiebilst, ka 170 grādu attēlā veidojas diezgan izteikts «zivs acs» efekts, jo īpaši, ja filmē caur ievērojami izliekto apvalku.

8,8 megapikseļu fotogrāfijas izskatās tīri patīkami, labās krāsās, vienīgi arī šajā režīmā lēcai ir tieksme veidot ieapaļu attēlu, izlokot malas. Tādēļ labāk būtu iestatīt 120 grādu leņķa iespēju.

Gala vērtējums

Lai arī Sony FDR-X1000VR tirgū ir jau labu laiku, tā joprojām uz konkurentu fona izskatās tīri pievilcīgi. Kamera ir lietošanā vienkārša, veido kvalitatīvus ierakstus un ir aprīkota ar ietilpīgu bateriju. Ar vienu uzlādi Full HD izšķirtspējā var filmēt aptuveni divas stundas, bet 4K – gandrīz stundu. Nelielas neērtības sagādā izstieptais korpuss, taču jauks papildu elements ir ap roku apliekamā tālvadības pults ar ekrānu.

Sadarbībā ar Lattelecom