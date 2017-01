Samsung Gear S sērijas trešais modelis izskatās prestiži un piedāvā vairāk iespēju, nekā vidusmēra lietotājam nepieciešams

Tehnoloģiju uzņēmumu degsme bez mitas radīt aizvien jaunus produktus ir apbrīnojama. Gluži tāpat kā labākās viedtālruņu sērijas Samsung tagad ik gadu atjauno arī viedpulksteņus. Pērn novembrī saules gaismu ieraudzīja nu jau piektais korejiešu giganta mēģinājums radīt nevainojamu, uz rokas nēsājamu papildinājumu viedajam sakaru līdzeklim – Gear S3.

Tas pieejams divās versijās – Classic un Frontier. Pirmā, atbilstoši nosaukumam, ir klasiska un vairāk līdzinās glauniem vīriešu rokas pulksteņiem, bet otram modelim piemīt sportiskāks izskats. DB bija iespēja iepazīties ar biznesa aprindām piemērotāko Classic versiju.

Dizains

Gear S3 Classic ieturēts labākajās biznesa klases rokas pulksteņu tradīcijās. Apaļas formas korpusā gludi nopulēts, spīdīgs nerūsējošais tērauds mijas ar matētu, kas izskatās gana gaumīgi. To papildina īstas ādas tumši brūna siksniņa, kas gan ir visai stīva un negribīgi padodas locīšanai. Vismaz sākumā. Taču to var aizstāt ar jebkuru 22 milimetrus standartam atbilstošu siksniņu. Korpusa apakšdaļa gan izgatavota no plastmasas, kas palīdzējis samazināt ierīces svaru, taču pabojā elitāro izskatu.

Gabarītu ziņā Gear S3 ir ļoti līdzīgs tiešajiem konkurentiem. Tas ir 12,9 milimetrus biezs un sver 59 gramus. Tātad nav pārlieku uzkrītošs milzenis, taču aiz ziemas jakas piedurknes laiku pa laikam aizķersies, kā jau visi šāda dizaina aksesuāri.

Atšķirībā no agrīnajiem priekšgājējiem, Gear S3 patiešām izskatās pēc kvalitatīva klasiskā rokas pulksteņa. Un, ja košajā Super AMOLED ekrānā uzstāda kādu no klasiskajām digitālajām ciparnīcām, to būs grūti atšķirt no parasta laikrāža. Korpusā nav iebūvēta videokamera vai kāds cits tehnoloģiju brīnums, bet apakšā iestrādātais pulsa mērītājs ir tik neuzkrītošs, ka par tā esamību zina tikai nēsātājs.

Jāpiebilst, ka Gear S3 atbilst IP68 standarta prasībām, tādēļ to var nenoņemt, mazgājot rokas, dauzoties pa sniegu vai pat izpeldoties saldūdenī.

Lietošana

Gear S3 var savienot faktiski ar jebkuru viedtālruni, kura operētājsistēmas virtuālajā veikalā atrodama Samsung Gear lietotne. Android un Apple telefoniem tā ir pieejama pilnīgi noteikti, taču jāņem vērā, ka abos gadījumos pieejamo funkciju klāsts mazliet atšķirsies.

Uzstādīšana ir pavisam vienkārša, jo pēc lietotnes instalēšanas abas ierīces pašas atrod viena otru. Atliek vien nospiest ikonu, kas atļauj abām savienoties.

Pulksteņa vadībai atvēlētas divas prāvas pogas korpusa labajā pusē, rotējoša metāla ripa ap ekrānu un 1,3 collu skārienjutīgs displejs. Principā visu var darīt tikai ar pogām un ekrānu. Augšējā aktivizē pulksteni un arī kalpo, lai pēc lietotņu vai uzstādījumu apmeklēšanas atgrieztos par vienu soli atpakaļ. Savukārt apakšējā atver apļa formas lietotāja saskarni, kurā izvietotas visas pieejamās programmas. Ripa dublē skārienjutīgā ekrāna funkcijas, ļaujot pārvietoties pa darbvirsmām, vai ritināt ziņu rakstus un e-pasta vēstules. Taču tā lieti noder aukstā laikā, kad negribas novilkt cimdus.

Kopumā lietošana sagādāja pozitīvas emocijas. Varbūt varētu gribēt, lai pulkstenis precīzāk reaģētu uz atbloķēšanas žestu – rokas pagriešanu. Lai tas izdotos, kustībai jābūt diezgan straujai, citādi Gear S3 nereaģē. Protams, vienmēr ir iespēja nospiest pogu.

Iespējas

Jau pēc pirmās Gear S3 aplūkošanas bija skaidrs, ka tā piedāvātais iespēju loks ir plašs un visu iepazīšanai vajadzēs ne vienu vien stundu. Tizen operētājsistēmas darbinātais pulkstenis mēra fizisko aktivitāšu datus, kalpo kā navigācija, altimetrs un barometrs. Tajā var aplūkot tuvāko dienu laika prognozi un lasīt kā ziņas, tā e-pastus un īsziņas. Turklāt uz tām var arī atbildēt gana pierastā veidā, piemēram, rakstot uz digitālās ciparnīcas kā vecajos pogu telefonos, kur katram taustiņam atvēlēti 3-4 burti, vai arī rokrakstā. Programma šādi uzrakstītos simbolus pārvērš drukātā tekstā. Prieks, ka tā saprot arī mūsu mīkstinājuma un garumzīmes. Var izmantot arī iepriekš sagatavotas atbildes, pievienot emocijzīmes, vai ierunāt tekstu ar balsi. Te gan joprojām jāiztiek ar angļu vai kādu citu svešvalodu, tomēr jāsaka, ka Gear S3 rīkojumus saprot precīzāk nekā priekšgājējs, un arī diezgan ātri mācās lietotāja vēlmes.

Lai arī ekrāns nav liels, 360x360 pikseļu izšķirtspējas dēļ (278 pikseļi uz collu) animācijas tajā izskatās glīti, un arī tekstu ir viegli lasīt. Pulkstenī pat var lietot interneta pārlūku, nemaz nerunājot par iespēju kontrolēt pievienotā tālruņa fotokameru, mūzikas atskaņotāju, sameklēt telefonu un pat piezvanīt, izmantojot iebūvēto skaļruni un mikrofonu. Protams, ja vien abas ierīces atrodas Bluetooth signāla sniedzamības attālumā. Ievietot SIM karti pulkstenī kā pirmajā Gear S versijā diemžēl nevar. Dažas papildu lietotnes var aizvien ielādēt no virtuālā veikala, kas pamazām piepildās, tomēr piedāvājums kopumā vēl ir trūcīgs.

Akumulators

Pulkstenī var uzstādīt iespēju, ka ciparnīca ir ieslēgta visu laiku, vai arī parādās tikai aktivizēšanas brīdī. Otrajā gadījumā ekrāns lielāko dienas daļu ir izslēgts. No lietotāja izvēles ir atkarīgs, cik ilgs laika posms paies starp lādēšanas reizēm. Ja Always On funkcija ir izslēgta, ar vienu uzlādi pulksteņa 380 miliampērstundu akumulators kalpo aptuveni trīs pilnas diennaktis, pat tad, ja naktī netiek noņemts no rokas un mēra, cik mierīgi vai nemierīgi guļat. Ja ekrāns pastāvīgi ir ieslēgts, tad darbības laiks ievērojami sarūk – līdz pat vienai diennaktij. Pirmajā gadījumā rezultāts uz konkurentu fona ir ļoti labs, bet otrajā – stipri viduvējs.

Uzlādei paredzēts speciāls bezvadu paliktnis, kas «pieķer» pulksteni ar magnēta palīdzību.

Gala vērtējums

Samsung Gear S3 vizuāli ļoti atgādina savu tiešo priekšteci – Gear S2, taču iespēju ziņā ir krietni bagātāks. Iespējams, pat pārāk, jo oriģinālās lietotnes vien aizņem četrus apļus programmu darbvirsmā. Cena ir samērīga. Pilnai laimei vēl pietrūkst sērijas pirmajā modelī izmēģinātā iespēja ievietot korpusā SIM karti, lai, piemēram, sportojot, viedtālruni vispār nebūtu jāņem līdzi.

VĒRTĒJUMS

Samsung Gear S3

Plusi

+ Košs, labas izšķirtspējas ekrāns

+ Pulksteņa ekrānā var rakstīt ziņas

+ Intuitīva lietošana

Mīnusi

– Tikai puse korpusa ir no tērauda

– Neliels pieejamo lietotņu klāsts

– Always on režīmā akumulators iztērējās ļoti ātri

Cena ap 400 eiro

No 16. janvāra meklē Lattelecom veikalos un www.lattelecomveikals.lv

