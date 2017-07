Igaunijas eksperts latviešiem iesaka vienkārši lietot savus e-pakalpojumus

Bijušais Igaunijas e-rezidences programmas vadītājs Tāvi Kotka (Taavi Kotka) paredz, ka nākotnē cilvēkiem būs viena pilsonība, bet daudz e-rezidences. Tas nozīmē, ka valstīm būs jārūpējas ne vien par valsts iedzīvotājiem, bet arī par tiem cilvēkiem, kuri fiziski nedzīvo valstī, bet sekmē tās ekonomiku. Viņš uzskata, ka iemesls, kāpēc Igaunija ir zināma kā e-valsts, ir tas, kas tās elektroniskie pakalpojumi tiek izmantoti. Latvijai viņš iesaka darīt līdzīgi – vienkārši lietot savus e-produktus un e-pakalpojumus, piemēram, e-parakstu.

Nesen T. Kotka piedalījās Squalio organizētajā diskusijā «Kā IT padarīt tikpat vienkāršu kā Spotify?», kurā dalījās ar savu pieredzi par realizētajiem projektiem un kurp ved IT nākotne, bet vairāk par IT un valsts sadarbību viņš stāsta intervijā DB.

Vai esat dzirdējis par Latvijas digitālajām lietām? Vai varat tās komentēt?

Jā, esmu. Tehniski jums viss ir kārtībā, bet problēma ir tā, ka tehnoloģija ir, bet kaut kādu iemeslu dēļ to neizmanto. Īstas reformas notiek tikai tad, kad ir lielisks līderis, kurš uzņemas atbildību. Piemēram, visiem ir vajadzīga ID karte. Tas ir politisks lēmums, kas daudziem var nepatikt. To nevar ņemt vērā, jo, ja to neieviesīs, nevarēs veikt nākamo soli. Ir vairāk sev jāuzticas. Jums ir e-paraksts – izmantojiet to, lieciet tam strādāt. Redzēsiet lielu ieguvumu katrā sektorā.

Varbūt arguments varētu būtu, ka tas nav ērts, ir slikta lietotāja pieredze.

Lietotāja pieredze valsts sektorā ir smieklīga lieta – cik reizes dzīvē cilvēks piesaka būvatļauju? Varbūt vienu. Cik bieži maina tiesības? Reizi desmit gados. Par kādu lietotāja pieredzi runājam? Cilvēki neatceras iepriekšējo reizi, jo šīs lietas tiek izmantotas tik reti. Lietotāja pieredze vienmēr ir aizbildinājums.

Kāda ir jūsu vīzija par virtuālo valsti?

Tas būs vēl viens slānis – fiziskā pasaule paliks, robežas varbūt mazināsies, bet virs tā būs vēl viens slānis – varēsiet būt Latvijas pilsone, bet e-rezidente jebkur.



Plašāk lasiet intervijā Fokusēties uz to, kā nopelnīt vairāk pirmdienas, 10. jūlija, laikrakstā Dienas Bizness!