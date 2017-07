Igaunijas prezidente: Digititālās sabiedrības pamats ir uzticība

Viņa atzīmēja, ka Eiropas valstu pilsoņi un bizness jau sen darbojas digitalizētā vidē, taču dalībvalstu valdības nedaudz atpaliek. Un Igaunijas prezidentūras Eiropas Savienībā prioritāte ir panākt, lai arī valstu valdības savu darbību digitalizētu, nodrošinot brīvu datu plūsmu starp dalībvalstīm. Tajā pašā laikā K. Kaljulaida uzsvēra, ka digitālā sabiedrība nevar pastāvēt bez uzticēšanās tam, ka dati tiek izmantoti godprātīgi un tiek aizsargāta to drošība.

Runājot par Igaunijas fenomenu – elektroniskajām vēlēšanām, Igaunijas valsts prezidente atzina, ka tas noteikti nav tas, ar ko vajadzētu sākt valstīm, kuras sper pirmos soļus e-pārvaldības virzienā. Jāsāk ir ar pavisam vienkāršām lietām, piemēram, elektronisko iespēju pieteikt bērnu bērnudārzā vai skolā. Digitālā sabiedrība darbojas tāpat kā analogā, tikai ar daudz lielāku drošību, skaidroja K. Kaljulaida. Viņa arī klātesošajiem žurnālistiem uzdeva jautājumu, vai ir zināms, kas pēdējais ir skatījies viņu pacientu karti, kas ir papīra formā? Protams, to nezina neviens. Taču, kā uzsvēra prezidente, viņai ir elektroniskā pacienta karte, kurai ir iespējams izsekot, kurš pēdējais ir to aplūkojis. Līdz ar to datu drošība ir daudz augstākā pakāpē.

Runājot par otru Igaunijas prezidentūras prioritāti – bēgļu jautājumu, K. Kaljulaida uzsvēra, ka Eiropai ir jārisina otrreizējās migrācijas problēma. Proti, bēgļiem, kurus uzņem Igaunija, tiek piedāvāti gan dzīvokļi, gan valodas apmācība, gan cita veida palīdzība, tomēr viņi atstāj valsti, lai dotos, piemēram, uz Vāciju vai Skandināviju. Līdz ar to, kā norādīja prezidente, bēgļu jautājumu nevar risināt tikai ar pārvietošanas palīdzību, jo, lai gan, piemēram, Latvija, Lietuva un Igaunija izpilda savas saistības par bēgļu uzņemšanu, tomēr notiek otrreizēja migrācija uz citām dalībvalstīm, kam pašlaik nav risinājuma.