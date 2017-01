Igaunijas Veriff: Strādājam, lai tuvākajā laikā būtu arī Latvijā un Lietuvā

Igaunijas drošības tehnoloģiju jaunuzņēmums Veriff cīnās ar krāpniekiem un nodrošina identitātes pārbaudes risinājumu, kas palīdz attālināti pārbaudīt cilvēka personību

Par to, ka ir svarīgi spēt pārbaudīt personas identitāti, Veriff vadītājs Kārels Kotkass (Kaarel Kotkas) sāka domāt, strādājot TransferWise. Intervijā laikrakstam Dienas Bizness viņš atklāj, ka norisinās darbs, lai tuvākajā laikā būtu arī Latvijā un Lietuvā.

Fragments no intervijas:



Vai ideja par Veriff radās, strādājot TransferWise?

Es mācījos 12. klasē un saņēmu zvanu no TransferWise, un viņi piedāvāja satikties un atrast veidu, kā sadarboties. Tad es pamanīju, ka šeit ir biznesa iespēja, bet ir ļoti dārgi izveidot tādu sistēmu, kas cīnās ar krāpniekiem vienas kompānijas iekšienē. Tāpēc es meklēju investorus, lai izveidotu specializētu kompāniju, kas var piedāvāt šo pakalpojumu dažādiem uzņēmumiem.

Jā, tolaik es jau biju pārtraucis strādāt TransferWise, bet jebkurā biznesā cilvēks paļaujas uz pieredzi, kas gūta dažādos dzīves posmos. Piemēram, kad man bija 14 gadi, es gribēju Ebay nopirkt biodergadablu auklu, un vienīgā maksāšanas metode bija Paypal. Lai to izmantotu, man vajadzēja augšupielādēt mana identifikācijas dokumenta fotogrāfiju. Viņiem vajadzēja divas dienas, lai atbildētu, ka nevar man nodrošināt šo pakalpojumu, jo man nav 18 gadu. Es tiešām gribēju nopirkt to un foto apstrādes programmā izmainīju savu dzimšanas gadu no 1994. uz 1984. Izrādījās, ka tas bija gana labs pamatojums, lai ļautu man lietot pakalpojumus. Šādi mazi «caurumi» daudzviet joprojām pastāv, un tā ir problēma. Tāpēc mums ir starptautiska komanda, kas strādā, mēģinot iedomāties, kā domā krāpnieki.

Vai šobrīd strādājat tikai Igaunijā?

Mēs galvenokārt strādājam Igaunijā, bet testējam savu risinājumu arī citās valstīs. Šobrīd risinām sarunas ar vairākām Latvijas bankām, kas būtu ieinteresētas iegūt konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem. Lielākā daļa mūsu klientu ir Igaunijā, bet daudziem no tiem ir filiāles vai māsaskompānijas citās valstīs, piemēram, Uber. Mēs strādājam, lai tuvākajā laikā būtu arī Latvijā un Lietuvā.

Kurās jomās šis risinājums ir vairāk vajadzīgs?

Finanšu sektorā, un mūsu mērķis ir iet šajā virzienā. Taču mēs esam lepni, ka mūsu tehnoloģiju izmanto arī Igaunijas Uber – viņi sāka izmantot mūsu pakalpojumu Igaunijā un plāno to ieviest arī citās valstīs. Uber projekts ir unikāls pasaules mērogā, jo dalīšanās ekonomika padara visu mums apkārt esošo efektīvāku. Piemēram, es esmu sapratis, ka man nav nepieciešama sava mašīna. Ikdienā ir ērtāk braukt ar Uber un, ja ir kāds garāks brauciens, izdevīgāk ir iznomāt mašīnu. Dalīšanās ekonomikā pakalpojumiem ir jābūt uzticamiem. Ar Veriff mēs varam pārliecināties, ka vadītājam, kas vēlas sadarboties ar Uber, ir derīgs personu apliecinošs dokuments un vadītāja apliecība, vai viņš nav krimināli sodīts, kad ir veikta transportlīdzekļa tehniskā apskate un vai tas ir apdrošināts. Turklāt mēs redzam datus reālā laikā – ja policija šoferim ir atņēmusi vadītāja apliecību, mēs informējam Uber, un šīs personas vadītāja konts tiks deaktivēts. Šāda veida monitorings dod jauna līmeņa drošību. Mēs gribam šo pakalpojumu piedāvāt gan taksometru kompānijām, gan citiem uzņēmumiem.

Vēl viens interesants piemērs – var izdarīt tā, ka Skype videozvanā savā ekrānā cilvēks redz vienu personu, bet patiesībā tas ir pavisam cits cilvēks. Ir grūti pārbaudīt, ka Skype videozvanā jūs runājat ar to personu, ko domājat.

Visu interviju Krāpniekus internetā var apturēt ar tehnoloģijām lasiet 26. janvāra laikrakstā Dienas Bizness.