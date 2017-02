Bloķētāji apēd ienākumus

Reklāmas nozari ietekmē reklāmas bloķēšanas programmatūras, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.



Reklāmas bloķētāju skaits pēdējos gados pasaulē ir pieaudzis vairākas reizes. Tie ir vairāk nekā 20% no visiem interneta lietotājiem ASV un Eiropā (arī Latvijā), bet Āzijā virs 30% no visiem interneta lietotājiem. Tiek lēsts, ka līdz 2020. gadam mediji (interneta vietnes), globāli zaudēs 35 miljardus ASV dolārus neiegūtos reklāmas ieņēmumos reklāmas bloķēšanas dēļ.

«Naudas aizplūšana uz diviem galvenajiem globālajiem digitālās reklāmas spēlētājiem (Facebook un Google), notiek no visiem nacionālajiem tirgiem, un šī tendence tiek uzskatīta par galveno apdraudējumu vietējiem mediju tirgiem un satura ražotājiem. Nav zināms precīzs uz ārzemēm aizplūstošās reklāmas naudas apjoms, neviens no šiem lielajiem uzņēmumiem nepublisko datus par saviem reklāmu pārdošanas apjomiem pa valstīm,» saka Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa. Aptuvenās aplēses varētu būt tādas, ka Latvijas digitālie mediji neiegūst aptuveni 30–40% no iespējamā reklāmu apjoma digitālajā vidē.

