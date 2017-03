Jaunais iPhone 8 varētu aizkavēties par vairākiem mēnešiem

Pēdējās ziņas par tehnoloģiju kompānijas Apple izstrādāto un tās ierīču fanu ilgi gaidīto jauno iPhone 8 liecina, ka OLED viedtālrunis varētu netikt nodots ražošanai līdz pat septembrim, kas, savukārt, varētu aizkavēt tā atklāšanu par vairākiem mēnešiem.

No Apple tiek gaidīts, ka šajā rudenī tiks atklāti trīs jauni modeļi - iPhone 7S un 7S Plus, jaunās versijas esošajiem iPhone 7 un iPhone 7 Plus, un pilnīgi jauns iPhone 8 bez ekrāna apmalēm, jeb «10 gadu jubilejas tālrunis».

Paredzēts, ka bez jaunā ekrāna, iPhone 8 būs arī ekrānā integrēts Touch ID, bezvadu telefona uzlāde un 3D priekšējā kamera. Paredzams, ka iPhone 8 mazumtirdzniecības cena būs virs 1000 EUR.