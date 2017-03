Katrīna Sataki: Daudzi jaunie domēnu paplašinājumi bankrotēs

«Lielākā daļa jauno paplašinājumu nav komerciāli veiksmīgi, tāpēc paredzams, ka daudzi no tiem bankrotēs,» biznesa portālam db.lv stāsta Katrīna Sataki - .lv reģistra turētāja (NIC) vadītāja un ccNSO priekšsēdētāja.

Līdz ar jauno augstākā līmeņa domēnu, piemēram, .xyz, .top, .club, ienākšanu patērētājiem paplašinājās izvēles iespējas. Bet līdz ar to nāca arī izaicinājumi. «Lielākā daļa jauno paplašinājumu nav komerciāli veiksmīgi, tāpēc paredzams, ka daudzi no tiem bankrotēs. Tas savukārt nozīmēs patērētāju vilšanos, kas var izpausties arī kā neuzticība esošajiem (vecajiem) domēniem. No tā, kā «vecie» domēni mācēs pārliecināt lietotājus par savu stabilitāti un drošumu, būs atkarīgs, kam lietotāji uzticēsies,» norāda K. Sataki.

Runājot par interneta nākotnes izaicinājumiem, viņa pauž - kiberapdraudējumi kļūst par arvien lielāku problēmu, kas nu jau skar visus. Pret to cīnīties var tikai kopā. Internets dod praktiski neierobežotas iespējas apmainīties ar informāciju, viedokļiem. Diemžēl šis fantastiskais potenciāls ir ievirzījies postošās sliedēs: internetā strauji aug naids, meli, manipulācija ar cilvēku domu. Lielākais izaicinājums būs saglabāt interneta atvērto dabu un nepakļauties dabiskai vēlmei ieviest stingru cenzūru.

«Pagājušā gada oktobrī beidzās līgums starp ICANN un ASV valdību. Līdz ar līguma beigšanos interneta pārvaldība nonākusi globālās daudzkopienu sabiedrības rokās. Tagad interneta sabiedrībai ir jāpierāda un jāparāda, ka tā spēj tikt galā ar šo uzdevumu,» saka K. Sataki.

Vakar Latvijā pulcējās pasaules interneta sabiedrības vadošie cilvēki un asamblejas ietvaros lēma par globālā interneta nākotni. Rakstu par šo asambleju lasiet šeit.