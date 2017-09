Latvijā ievieš inovatīvu printeru pārvaldības platformu WePrintSmarter

Latvijā pieejama unikāla tehnoloģiju platforma WePrintSmarte r, kuras tīmeklī balstītais pakalpojums SmartSupplies pilnībā automatizē toneru un tintes kasetņu pasūtīšanu un piegādi visu zīmolu parastajiem un daudzfunkcionālajiem printeriem, informē platformas izstrādātāja SIA ALSO Latvia valdes priekšsēdētājs Juris Ducens.

«ALSO izstrādātās inovatīvās platformas dod jaunas iespējas tālākpārdevējiem. WePrintSmarter ļauj piegādātājiem un tālākpārdevējiem optimizēt klientu printeru parku un drukas izejmateriālu pārvaldību, izveidojot nepārtrauktu izejmateriālu pasūtījumu plūsmu no ikviena šim pakalpojumam reģistrētā klienta. Savukārt tālākpārdevēju klienti var iztikt bez atsevišķu preču pasūtīšanas no tālākpārdevēja tīmekļa veikala. Tāpat klientiem nevajag atcerēties katra printera kasetņu preču kodus,» skaidro J. Ducens.

Klients portālā SmartSupplies var aplūkot informāciju par visiem printeriem savā tīklā. Portālā var sekot katra printera tonera vai tintes kasetnes izlietojuma līmenim. J. Ducens skaidro, ka platforma tālākpārdevējiem rada jaunas biznesa iespējas, jo viņi printeru tīklā var konstatēt un piedāvāt klientiem jaunus un efektīvākus drukas risinājumus.

Pakalpojums SmartSupplies dod iespēju tālākpārdevējiem vai viņu klientiem jebkuram printerim aktivizēt pilnībā automātisku drukas izejmateriālu pasūtījumu izveidošanu un to izpildi. Kad tīklā savienoto printeru tonera vai tintes kasetņu resurss ir tuvu beigām, platforma automātiski izveido pasūtījumu, kuru ALSO uzreiz nosūta klientam tālākpārdevēja vārdā.

WePrintSmarter no 2017. gada sākuma ir jau sekmīgi ieviests arī virknē citu Eiropas valstu - Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Austrijā, Vācijā, Šveicē, Francijā, Lietuvā un Igaunijā.