Latvijas IT uzņēmumi saņem starptautiska mēroga atzinību

Latvijas IT uzņēmums ALSO Holding ikgadējās Microsoft Partneru dienas ietvaros saņēma apbalvojumu kā labākais Microsoft vairumtirdzniecības partneris pasaulē 2017. gadā, aiz sevis atstājot tādus nozares milžus kā Tech Data, Ingram Micro un Westcoast . Savukārt SQUALIO kļuva par Microsoft Gada partneri Latvijā par IT risinājumu, kas izstrādāts sadarbībā ar SQUALIO cloud consulting un ļāvis samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu uz Latvijas autoceļiem par 42%, informē Microsoft komunikācijas konsultante Gunta Līne.

ALSO Latvia atzinību ieguva, pateicoties tās grupas uzņēmuma izstrādātajai ALSO Cloud platformai, kas ļauj uzņēmumam nodrošināt programmatūras mākoņpakalpojumu tirdzniecību visā pasaulē. ALSO izstrādātais risinājums pašreiz tiek lietots jau 50 valstīs visā pasaulē.

SQUALIO cloud consulting veidotais FITS ITEMS risinājums bija viens no tiem pilotprojektiem, kurus prezentējot Microsoft korporācijas vadībai ASV, Latvijai izdevās pārliecināt Microsoft par Latvijas IT uzņēmumu potenciālu. Tas bija viens no būtiskiem nosacījumiem Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra atvēršanai Latvijā šī gada septembrī.

G. Līne norāda, ka FITS ITEMS nodrošina vienotu transporta nozares sensoru un datu pārvaldību un apstrādi, izmantojot jaunākās mākoņskaitļošanas un dziļo neironu tīklu sniegtās priekšrocības. Rīks faktiski palīdz datoram «saprast» transporta plūsmas un notikumus. Piemēram, Latvijas ātruma kameru sniegtajos fotoattēlos konstatēt transportlīdzekļus, nosakot to raksturiezīmes, atpazīstot numura zīmes u.tml.

Microsoft ik gadu apbalvo savus partneruzņēmumus, kuri demonstrējuši izcilus sasniegumus gada ietvaros.

Microsoft pārstāvniecība Latvijā ir dibināta 1999. gadā, un 2017. gadā kompānijai no gandrīz 360 partneriem ir 87 zelta un sudraba sertificētie partneri, kuri kopā nodarbina vairākus tūkstošus darbinieku un Latvijas tautsaimniecībā veido vienotu, inovatīvu un ražojošu struktūru ar būtisku kopējo devumu valsts IKP. Microsoft Latvia profesionāļi jau vairāk kā 17 gadu nodrošina partneru atbalstu, servisu un risinājumu izstrādi, kā arī mārketinga kampaņas. Jāuzsver, ka Microsoft Latvijā dažādu sabiedrības labuma projektu īstenošanā investējis, ziedojis naudu un programmatūru vairāku desmitu miljonu ASV dolāru apjomā.