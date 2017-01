Nākotnē – bez starpniekiem

Blokķēdes tehnoloģijai ir potenciāls mainīt ierasto lietu kārtību un iztikt bez starpniekiem, tādējādi paverot jaunas biznesa iespējas un nodrošinot efektīvākus risinājumus

Vēsturiski cilvēkiem vienmēr bijis nepieciešams veikt grāmatojumus – cik kurš kuram ir parādā, kas kuram pieder utt. Papildus sarežģītība rodas saistībā ar to, ka situācija nav statiska – notiekot darījumiem, kaut kas mainās, un tas viss reģistrā ir atkal jāiegrāmato. Agrāk tam izmantoja kladītes, tad sekoja datu bāzes un tabulas, no kurām vienkāršākais piemērs varētu būt Excel formāts. «Visiem šiem risinājumiem, sākot no veikalnieku pierakstiem par parādniekiem līdz pat tam, kā strādā vērtspapīru tirgus, ir kopīga iezīme – pa vidu ir kāds starpnieks, kuram visi uzticas. Piemēram, mūsu gadījumā akciju īpašnieki vai vērtspapīru potenciālie pircēji uzticas, ka Latvijas Centrālais depozitārijs ir godīgs un krietns starpnieks, kas veic uzskaiti un norēķinus par visiem Latvijā publiskajā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem un finanšu instrumentiem un nodrošina, lai viss ir kārtībā un drošībā. To uzrauga Finanšu kapitāla tirgus komisija, pārrauga Centrālā banka, mums ir iekšējais audits, «četru acu princips», veicot operācijas, – ir vesela sistēma, kas nodrošina to, lai mūs varētu uzskatīt par uzticamiem. Blokķēžu jeb blockchain tehnoloģijas skaistums ir tajā, ka nav nepieciešams viens centrālais aģents, jo pašā tehnoloģijā ir iekodēts algoritms, kas visiem lietotājiem nodrošina vienlaicīgi pieejamu datu reģistru. Un, ja kāds tajā veic izmaiņas, visi to redz, un tās ir neatgriezeniskas. Līdz ar to nav iespējams veikt ierakstus ar atpakaļejošu datumu, un tā ir viena no fundamentālajām problēmām, kas ir jārisina, izmantojot klasiskos datu bāzu reģistrus,» saka Indars Aščuks, Nasdaq Latvijas Centrālā depozitārija valdes priekšsēdētājs. Šī iemesla dēļ finanšu pasaule vienlaikus gan priecājas, gan sajūt bažas šajā risinājumā. Blokķēdes tehnoloģija paver jaunas biznesa iespējas un efektīvākus risinājumus, taču vienlaikus nākotnē varētu samazināt starpnieku nozīmi un līdz ar to arī biznesa apjomus, it īpaši finanšu sektorā. Līdz ar to blokķēde šobrīd ir visai karsts jautājums finanšu tehnoloģiju kompānijām. Skatoties īstermiņā, uzņēmumiem varētu būt visai sarežģīti vai dārgi pārcelt savus pakalpojumus uz blokķēdes tehnoloģiju, taču, kad rodas jauns bizness, to izdarīt ir daudz vienkāršāk.

