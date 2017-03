Nākotne ir balstīta zināšanās, nevis zemes aršanā

Mazām nācijām ir jāfokusē sava ekonomika nozarēs, kur nav vajadzīgs liels cilvēku daudzums, bet kuras ir zināšanu ietilpīgas un ar lielu pievienoto vērtību, uzskata augsto tehnoloģiju uzņēmuma HansaMatrix valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis.

Pēdējais gads uzņēmumam HansaMatrix bijis ražīgs – pērnvasar uzņēmuma akcijas tika iekļautas Nasdaq oficiālajā sarakstā, pirms mēneša kompānija atklāja jaunu elektronikas iespiedshēmu virsmas montāžas līniju Ventspils ražotnē, ar kuras palīdzību uzņēmums spēs montēt papildus līdz pat 60 tūkstošiem komponenšu stundā, bet pavisam nesen HansaMatrix daļēji piederošā kompānija LightSpace Technologies atvēra 3D attēla projicēšanas tehnoloģiju demonstrācijas biroju Silīcija ielejā. Vairāk par jauno līniju, akciju kotēšanu biržā un nākotnes plānu uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis stāsta intervijā Dienas Biznesam.

Fragments no intervijas

Ko dos jaunā līnija – ko ar tās palīdzību varēsiet izdarīt tādu, ko nevarējāt iepriekš?

Neko, mēs jau to visu varējām. Mums bija četras līnijas, kas kļuva arvien noslogotākas, bija jauni pasūtījumi un strādājām jau trijās maiņās un plānojām jau ceturto. Optimāli būtu septiņas līnijas, tad katru gadu vienu var nomainīt.

Kā jūs vienkāršam cilvēkam izskaidrotu, ko darāt?

Tas ir diezgan grūts jautājums. Uzņēmums ražo augsto tehnoloģiju produkciju elektronikā dažādiem pielietojumiem – datu pārraidei, industriālajām iekārtām. Piemēram, ražojam elementus elektrības skaitītājiem, kas nodrošina, ka pa gabalu var nolasīt rādījumus. Mēs neražojam galaproduktus.

Šobrīd attīstās lietu internets, drīz būs arī 5G. Vai tas attīstīs jūsu biznesu?

Viss, kas notiek, mums ir uz labu – ja cilvēki vairāk lieto dažādas sarežģītas aplikācijas telefonā, kas nozīmē, ka mums ir jāražo aparāti, kas telefonam piegādā datus. Tas pats notiek ar industriālām lietām – daudzās jomās ieiet robotika un automatizācija un tur vajadzīga elektronika.

Es no inženierijas viedokļa lietu internetu saucu par ierīču internetu. Mēs vienu savu biznesa jomu esam nodefinējuši kā ierīču internetu, kur mēs ražojam visādus «loriņus». No ražošanas viedokļa ierīču internets ir gan kaut kas neliels un daudz, gan kaut kas pietiekami sarežģīts un nedaudz. Mēs varam ražot gan to, gan to.

