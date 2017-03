Nodibināts IT konsultāciju uzņēmums PwC ITS

Apvienojot SIA BITI zināšanas un PwC globālo pieredzi, Latvijā nodibināts informācijas tehnoloģiju konsultāciju uzņēmums PricewaterhouseCoopers Information Technology Services SIA jeb PwC ITS, informē uzņēmuma pārstāvji.

Šī uzņēmuma izveide ir nākamais solis PwC informācijas tehnoloģiju pakalpojumu attīstībā Latvijā, vienlaikus paplašinot klientu portfeli Baltijā, kā arī Centrālajā un Austrumeiropā.

«Tehnoloģiju lomu biznesā pieaug, un mēs saprotam, ka tālredzīga priekšrocību izmantošana var celt gan efektivitāti, gan pavērt ievērojamas inovāciju iespējas. PwC globālās zināšanas un izcilības centru pieejamība padara mūs par uzticamiem un ērtiem projektu partneriem Latvijā,» ir pārliecināta Zlata Elksniņa-Zaščirinska, PwC valdes priekšsēdētāja.

«Tehnoloģijas biznesā aplūkojam kontekstā ar kopējiem uzņēmuma mērķiem un procesiem, tāpēc varam palīdzēt visdažādāko nozaru uzņēmumiem izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas tieši viņu konkrētajā situācijā. Piemēram, mazināt kiberdrošības riskus, ko veicina dramatiski pieaugošā informācijas pieejamība un vispārējā tehnoloģiju attīstība. Mūsu komanda piedāvās IT intensīvus risinājumus, kā arī palīdzēs efektīvi un gudri izmantot pieejamos datus, kā arī kvalitatīvi tos novērtēt,» uzsver PwC ITS valdes loceklis Ēriks Dobelis.

Jau pērnā gada februārī tika ziņots, ka audita un biznesa konsultāciju tīkla uzņēmums PwC iegādājās SIA BITI, kas Latvijas tirgum sniedza tādus ar biznesa tehnoloģijām saistītus pakalpojumus kā kiberdrošība, lielapjoma datu analīze, risku izvērtēšana, kā arī izmaiņu vadība. PwC ITS turpmāk nodrošinās atbalstu IT risinājumu piegādē un ieviešanā, datu analītikā un kiberdrošībā.

Kopš dibināšanas brīža SIA PricewaterhouseCoopers Information Technology Services SIA (PwC ITS) ir daļa no globālā PwC audita un biznesa konsultāciju tīkla un tā pakalpojumu klāstā būs pieejami visi ar informācijas tehnoloģijām saistīti konsultāciju pakalpojumi.

PricewaterhouseCoopers Information Technology Services SIA ir IT pakalpojumu sniedzējs un daļa no globālā PwC biznesa konsultāciju tīkla, kas specializējas IT intensīvu pakalpojumu sniegšanā. Uzņēmums nodrošina IT risinājumus, uzlabo kiberdrošību un palīdz gūt labumu no lielapjoma datiem.