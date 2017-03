BeerBnB līdzautors: Alus aizdošanas ideja pēc plkst. 22.00 bija ironizēšana par tēmu

Latvijas Startup uzņēmumu asociācijas Startin.LV rīkotajā Startup Slalom + Garage48 hakatonā uzvarējusi komanda BeerBnB, kas radījusi savstarpējas dalīšanās platformu.

Hakatonā (dalībniekiem bija atvēlētas 48 stundas, lai izveidotu produkta prototipu) platforma tika prezentēta kā palīgs situācijās pēc plkst. 22.00, kad tirdzniecībā vairs nav pieejami alkoholiskie dzērieni - izmantojot platformu, ir iespēja atrast draugus, kas vēlamos dzērienus būs gatavi aizdot. Taču Arnis Štolde, idejas līdzautors, biznesa portālam db.lv stāsta, ka tā bijusi vien ironizēšana par tēmu:

Kā radās ideja par šādu platformu?

Ideja par platformu, kurā būtu iespējams nosūtīt pieprasījumu visiem tās lietotājiem un saņemt atbildi visīsākajā laikā ar mērķi aizņemties kādu lietu (sadzīves piederumus, grāmatas, instrumentus u.c.), kā arī lūgt palīdzību (mājas uzkopšanas darbos, sīku remontu veikšanai, braucienu kopīgošanai un citu darbu izpildei), radās, gatavojoties tehnoloģiju maratonam kopā ar komandas biedru Ronaldu Sovas.

Kā šis rīks darbosies?

Rīks jeb mobilā aplikācija darbosies šādi:

1) Lietotājs atver aplikāciju un autorizējas tajā ar savu Facebook kontu;

2) Nākamajā solī lietotājam tiek lūgts atzīmēt no saraksta, kādas lietas ir viņa rīcībā un ar kurām viņš būtu gatavs dalīties vai arī, kādu palīdzību viņš būtu gatavs sniegt, kā arī, iespēja izveidot jaunu pozīciju sarakstā, ja tāda vēl neeksistē;

3) Nākamajā solī lietotājs tiek novirzīts uz sākuma ekrānu, kurā ir redzamas divas ikonas un meklēšanas attāluma iestatīšanas josla. Pirmā ir domāta priekšmetu pieprasīšanai un otrā - palīdzības lūgšanai;

4) Nospiežot uz pirmās ikonas, atveras katalogs ar pieejamām lietām, kurā lietotājs izvēlas kādu no tām (vai, ja interesējošā lieta nav sarakstā, viņš izveido jaunu) un visiem aplikācijas lietotājiem iestatītajā attālumā tiek nosūtīta ziņa ar pieprasījumu;

5) Brīdī, kad pārējie aplikācijas lietotāji saņem nosūtīto ziņu, tiem ir iespēja atbildēt uz pieprasijumu, ja viņu rīcībā ir pieprasītā lieta, vai arī ignorēt to.

6) Ja kādi no lietotājiem atsaucas uz pieprasijumu, tiek izveidots saraksts, kurā ir redzama lietotāju Facebook profila informācija un attālums līdz tiem;

7) Lietotājs, kurš ir nosūtijis ziņu, var izvēlēties sev tīkamāko vai tuvāk esošo biedru no saraksta un uzsākt privātu saraksti, lai precizētu turpmākās detaļas, kas saistītas ar tikšanās vietu un aizdošanas nosacījumiem;

Tādā pašā veidā darbosies aplikācijas daļa, kas saistīta ar palīdzības lūgšanu.

Kāpēc izvēlējāties produktam šādu nosaukumu?



Hakatona ietvaros šāds nosaukums šķita laba ideja. Lai piešķirtu projektam vairāk humora un atpazīstamības tehnoloģiju maratona ietvaros, tika pieņemts stratēģisks lēmums projekta nosaukumam izmantot daļu no starptautiski atpazīstamā zīmola AirBnB un izvēlēties sociāli sāpīgu tēmu, ko risināt. Šādi arī radās projekta nosaukums BeerBnB. Mums nebija domas, ka 48 stundu maratonā izvēlētais nosaukums tiks ilglaicīgi izmantots, attīstot projektu un dibinot juridisko vienību. Tā kā platforma ir domāta jebkādu sadzīves lietu apmaiņai, tad tikpat labi tas varētu būt «stuffBnB» vai kaut kas līdzīgs.

Veidojot projektu, mēs ironizējām par tēmu - «Kā būtu, ja būtu» un demonstrācijas piemēram izmantojām alus dalīšanās iespēju ar pārējiem lietotājiem. Maz ticams, ka piedāvāsim alus aizdošanas iespēju savā gatavajā aplikācijā, jo mūsu mērķis ir izmantot šo platformu cēliem mērķiem, ko arī minēju, atbildot uz jautājumiem savā gala prezentācijā. Iespējams, ka mēs varētu palaist BeerBnB projektu tieši tādā izskatā tikai, lai veiktu kādu sociālu eksperimentu vai aptauju.

Kas attiecas uz pašu aizdošanas procesu, tad no mūsu puses tā netiek regulēta. Lietotāju pašu ziņā ir noteikt vai viņi atdod tās pašas lietas, ko aizņēmušies, vai citas. Mēs sevi pozicionējam tikai kā platformu, kas piedāvā vienam lietotājam atrast otru lietotāju, kam ir meklētā lieta, un pašiem izlemt, uz kādiem nosacījumiem tā tiks aizdota.



Vai platforma būs bezmaksas?

Kamēr mums nebūs izveidota vērā ņemema lietotāju bāze, aplikācija būs pieejama bez maksas. Pēc kāda laika, iespējams, mēs izvērtēsim un pielietosim efektīvāko biznesa modeli peļņas gūšanai no aplikācijas lietotājiem vai reklāmdevējiem.

Mūsu izveidotā platforma ir diezgan unikāls produkts, un esam pārliecināti, ka tai ir ļoti liels potenciāls gan Latvijas, gan globālā mērogā, jo dalīšanās ekonomika ļoti strauji uzņem apgriezienus un tirgus ik brīdi paliek arvien lielāks.

Ko vispār nozīmē 48 stundu laikā radīt šādu platformu?

Darba bija ļoti daudz, bet apbrīnojamā komandas darba rezultātā 48 stundu laikā mēs attīstijām projektu no «nulles» līdz strādājošam prototipam.