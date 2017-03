Draugiem Group uzņēmuma Mapon apgrozījums sasniedzis 2,6 miljonus eiro

Autoparku kontroles sistēmas vairs neuzmana tikai «noklīdušus» šoferīšus, bet gan palīdz uzņēmumam palielināt efektivitāti, attālināti nolasot datus, maksājot par maksas ceļiem un uzmanot kravas temperatūru

Ar šo sistēmu izstrādni nodarbojas arī Draugiem Group uzņēmums Mapon.

«Fokusējamies uz autoparku attālinātu vadību – uzņēmumu mašīnas aprīkojam ar izsekošanas iekārtām, palīdzam optimizēt autoparku un samazināt izmaksas,» saka skaidro Andris Dzudzilo, SIA Mapon vadītājs. Otrs uzņēmuma vadītājs Ingus Rūķis stāsta, ka kompānijai ir aptuveni desmit gadu vēsture. Tolaik transporta uzņēmumos bija šoferi, kuri mēdza aizbraukt reisā un pazust, aizmirstot, ka viņi ir darbā. Tā rezultātā īpašniekiem radās vajadzība sekot līdzi, kur auto atrodas. Tāpat ir bijušas situācijas, kad šoferis negodprātīgi paņem degvielu no bākas vai iepilda sliktākas kvalitātes degvielu, piemēram, Krievijā un neveic uzpildi tur, kur bija plānots, kā rezultātā bojājās mašīna, palielinājās vidējais degvielas patēriņš, kas uzņēmumiem radīja zaudējumus. «Sākotnēji uzņēmumus interesēja, kur mašīna atradusies, bet šobrīd tiem jau ir pieejama informācija arī par to, kur mašīna ir tieši šobrīd, cik ilgi vēl vadītājs drīkst braukt, cik bākā ir degvielas, vai mašīna pārvietojas pa maksas ceļu utt. Telefonsarunas ir pietiekami dārgas un laikietilpīgas, lai sekotu tam līdzi, tāpēc liela daļa kompāniju, kas ir mazliet lielākas par mazo ģimenes uzņēmumu, mēģina atrast veidu, kā automatizēt procesus, vienkāršot grāmatvedības uzskaiti. Nevienā no tirgiem, kur strādājam, mūsu klienti neuzstāda izsekošanas ierīces tikai tāpēc, ka gribētu redzēt, kur atrodas mašīnas. Tas jau ir pašsaprotami. Tā vietā viņus interesē, kā ietaupīt, izdarīt kaut ko vienkāršāk un nopelnīt naudu, lai augtu straujāk ar esošo darbinieku skaitu. Šādas sistēmas ir iespēja izslēgt cilvēciskās kļūdas un uzlabot savu pakalpojumu,» saka I. Rūķis.

Mapon līdz šim ir pieslēdzis aptuveni 30 tūkstošus iekārtu visā pasaulē. Pērn uzņēmuma apgrozījums pieauga par 15%, sasniedzot 2,6 miljonus eiro. Šī gada mērķis ir vēl ambiciozāks.

