Latvijas IT uzņēmuma Digital Mind ieiešana Igaunijā bijusi veiksmīga

Igaunijā a/s Digital Mind sasniedza plānotos rezultātus, tāpēc uzsākts uzņēmuma izveides process Viļņā un 2018. gada mērķis ir Polijas tirgus

«2016.gads bija veiksmīgs un produktīvs. Igaunijā sasniedzām rezultātus, kas bija saskaņā ar plānoto, esam pieņēmuši komandā jaunus cilvēkus un realizējam interesantus projektus gan valsts, gan privātajā sektorā. Jau šobrīd strādājam ar vairākiem klientiem, kuri pārstāvēti visās Baltijas valstīs, sniedzot pakalpojumu no Rīgas un Tallinas birojiem, taču sadzirdam nepieciešamību būt tuvāk klientam arī Lietuvā. Tādēļ esam uzsākuši uzņēmuma izveides procesu Viļņā, ar mērķi pirmā ceturkšņa laikā nokomplektēt komandu un uzsākt darbu. Tālākais solis 2018. gadam ir Polijas tirgus, kuru šobrīd analizējam un strādājam pie kontaktu tīkla izveides,» stāsta Rinalds Sluckis, a/s Digital Mind valdes priekšsēdētājs.

DB jau rakstīja, ka pērn Latvijas uzņēmums a/s Digital Mind ir nodibinājis Digital Mind Estonia, kas ir pārņēmis daļu IT kompānijas Nortal biznesa. Biznesa uzsākšana Igaunijā ir pirmais solis kompānijas eksporta stratēģijas īstenošanā – Igaunijā iecerēts gūt pieredzi, ko nozīmē veidot biznesu citās valstīs, lai nākotnē izmēģinātu spēkus arī citur.

Digital Mind grupas apgrozījums 2016. gadā kopumā bija 2,4 miljoni eiro. To veido a/s Digital Mind apgrozīti 1,9 miljoni eiro un Digital Organization OÜ apgrozīti 0,5 miljoni eiro. Gada pārskati vēl nav iesniegti un nav veikts audits, tāpēc peļņas rādītājus kompānija vēl nevar atklāt, taču 2016. gadā uzņēmums strādājis ar peļņu. «Igaunijā sasniedzām un pārsniedzām pirmajam uzņēmuma darbības gadam izvirzītos finansiālos mērķus, kas mūs arī iedvesmoja skatīties tālāk uz Lietuvas un Polijas tirgiem,» norāda D. Sluckis.

Viņa novērojumi Igaunijā liecina, ka uzņēmumi šajā tirgū kopumā pragmatiskāk pieiet investīcijām biznesa tehnoloģijās un IT infrastruktūrā – ja skaitļi rāda, ka ieguldījums atmaksāsies saprātīgā termiņā, tie ir gatavi veikt arī ļoti būtiskas investīcijas. Latvijā joprojām bieži saskaras ar situāciju, kad kompānija, pat labi saprotot, ka jaunais risinājums būtiski palīdzētu uzlabot dažādus biznesa procesus un peļņas rādītājus, izvēlas saglabāt status quo, jo nobīstas no šķietami augstajām sākotnējām izmaksām. «Protams, ka eksistē izņēmumi, un esam lepni, ka virkne tādu ir arī starp mūsu klientiem, taču no mūsu skatupunkta vidējais Igaunijas uzņēmums savā izpratnes līmenī un digitālās transformācijas ceļā ir ticis krietni tālāk par savu Latvijas analogu. Tāpat jāatzīst, ka Igaunijā arī valsts iestāžu izpratne par tehnoloģiju nozīmi kvalitatīva pakalpojuma sniegšanā iedzīvotājiem, joprojām ir būtiski augstāka par to, ko bieži redzam Latvijā, kur daudzi iepirkumi tiek veikti tikai tādēļ, ka ir pieejama Eiropas fondu nauda, bet rezultāts ir dārga, nefunkcionāla un ikdienā grūti izmantojama sistēma,» teic R. Sluckis.