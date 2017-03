Latvijas jaunuzņēmumi CEnOS un Robotic Solutions ir iekļuvuši Startup Wise Guys Tallinas programmā, kur kopā ar deviņiem citiem starptautiskiem jaunuzņēmumiem uzsāk trīs mēnešu akselerācijas procesu

Organizatori saņēma vairāk nekā 250 pieteikumus un kopā ar investoriem un mentoriem atlasīja 11 komandas - Inapptics no Armēnijas, AIris Vision un Intelflows no Rumānijas, Induto no Baltkrievijas, Mobscale Labs no Indijas, Vrnet un bNesis no Ukrainas, Fanvestory no Igaunijas, Welltrado no Lietuvas, kā arī Robotic Solutions un CEnOS no Latvijas. Atlasē visaktīvākie bija jaunuzņēmumi no Baltijas, kā arī Ukrainas un Rumānijas. Pirmo reizi programmas vēsturē akseleratorā uzņemti lietuvieši – finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmums Welltrado.

«Šis būs Startup Wise Guys vēsturē nacionāli raibākais jaunuzņēmumu komplekts – 11 komandas un astoņas tautības. Janvārī bijām devušies tuvējo kaimiņvalstu un Balkānu reģiona tūrē – prieks redzēt efektu, jo pirmo reizi programmā startē uzņēmums no Lietuvas, kā arī bija augsta pieteikumu aktivitāte no Ukrainas un Rumānijas. Esam apņēmības pilni parādīt, ka Centrālajā un Austrumeiropā ir daudzsološi globāli domājoši jaunie uzņēmēji, tehniskie talanti un darbaspējas, lai izsistos pasaules līmenī,» saka Startup Wise Guys globālais vadītājs Kristobals Alonso (Cristobal Alonso).

No šīs nedēļas komandas pārceļas uz Tallinu, lai turpmākos trīs mēnešus intensīvā režīmā strādātu pie sava produkta un izietu specializētu B2B biznesa apmācību programmu. Šajā laikā jaunuzņēmumu darbiniekiem būs arī pieeja vairāk nekā 150 mentoriem un investoriem, pieredzes apmaiņa ar uzņēmumiem, kas jau iepriekš izgājuši Startup Wise Guys programmas, iespēja strādāt koprades telpās un saņemt sākotnējas investīcijas 20 tūkstošu eiro apmērā.



Startup Wise Guys ir pirmais akselerators Eiropā, kas finansējumu programmai savācis ar pūļa finansējuma palīdzību. No vairāk nekā 120 investoriem platformā Funderbeam tika savākti gandrīz 400 tūkstoši eiro.

Decembrī noslēdzās Startup Wise Guys Riga powered by Lattelecom, kas bija arī pirmais jaunuzņēmumu akselerators Latvijā. Šīs programmas absolventu vidū bija divaskomandas no Latvijas – Anatomy Next un Online Dog.

Līdz šim Startup Wise Guys atbalstījis un finansējis 60 uzņēmumus ar dibinātājiem no vairāk nekā 30 valstīm un ir īstenojis septiņas programmas, tostarp pirmo akseleratora programmu Latvijā partnerībā ar Lattelecom. Akseleratora portfelī ir tādi uzņēmumi kā VitalFields, kas pagājušajā gadā tipa pārdots lielai ASV korporācijai, kā arī Wolf3d, Leaf.fm, Investly un citi, kas sekmīgi piesaistījuši investīcijas un pārsnieguši divu miljonu eiro vērtējuma slieksni.