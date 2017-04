Rietumu Fintech Challenge 2017 uzvar Toneboard

Aizvadīts lielākais konkurss Baltijā startup uzņēmumiem, kas attīsta produktus finanšu tehnoloģiju (FinTech) jomā Rietumu Fintech Challenge 2017.

Sacensības Rīgā notika jau trešo gadu pēc kārtas. Par šī gada konkursa uzvarētāju kļuva Latvijas startup uzņēmums Toneboard, kas saņēma konkursa galveno balvu - 5000 eiro no Rietumu Bankas un bezmaksas biļeti uz London FinTech Week 2017 no Lielbritānijas Starptautiskā tirdzniecības departamenta.

«Bija interesanta diena. Satikām daudz mentoru no dažādām vidēm, kas ir saistītas ar finanšu industriju – juristi, investori, startup dibinātāji. Mēs ieguvām gan vērtīgus kontaktus, gan kritiku. Kopumā esam ļoti apmierināti. Šis ir pirmais nopietnais konkurss, kurā mēs piedalāmies, un mums ir prieks uzvarēt. Protams, biznesa panākumus mēra nevis uzvarās konkursos, bet sociāli vērtīga biznesa uzbūvēšanā. Tāpēc pašlaik mēs ļoti aktīvi strādājam pie sistēmas komercializācijas, pilnveidojam to. Plānojam pabeigt pilotprojektu un sagatavot produktu tirgum, lai to piedāvātu klientiem jau nākamā pusgada laikā,» saka Toneboard uzņēmuma līdzdibinātajs un vadītājs Mārtiņš Vaivars. Toneboard ir balss izvērtēšanas rīks, kas analizē cilvēka runas veidu, palīdzot finanšu iestādēm izvērtēt potenciālā klienta spēju atdot kredītu.

Tāpat kā pērn, arī šogad interese par konkursu bija liela – tika saņemti vairāk kā 50 pieteikumu no ASV, Izraēlas, Vācijas, Baltijas valstīm un Āfrikas. Taču cīņā par galveno balvu iekļuva septiņi projekti, tostarp, trīs no Latvijas – Crassula, Toneboard un ForexTeam (Latvija), kā arī Paytailor (Igaunija), Welltrado (Lietuva), GetZuper (Vācija) un Tap2Pay (Izraēla).

Komanda no Latvijas Crassula izveidojusi programmatūras API, kas bankām, finanšu institūcijām un uzņēmumiem ļauj būvēt savus FinTech risinājumus, izmantojot šo programmatūru. ForexTeam piedāvās aplikāciju uzlabotai tiešsaistes finanšu analīzei. Paytailor – mobilo norēķinu sistēma. Savukārt Welltrado no Lietuvas izveidojis savstarpējo aizdevumu platformas salīdzināšanas rīku. GetZuper piedāvās naudas pārvaldības sistēmu un Izraēlas komanda Tap2Pay strādās pie aplikācijas, kas palīdz norēķināties par pirkumu, viedierīcei saskaroties ar bezkontakta karšu lasītāju.

Komandām visu dienu bija iespēja strādāt kopā ar FinTech nozares ekspertiem un mentoriem, kas ar padomiem un pieredzi palīdzēja tām vēl precīzāk formulēt paša produkta un biznesa nākotnes attīstības, kā arī sagatavoties dienas beigās paredzētajai prezentācijai. Juridiskajos jautājumos konsultēja Hedman Partners pārstāvji Valter Vohma un Henrik Trasberg. Uz dažādiem jautājumiem par banku nozares specifiku atbildēja Rietumu Bankas pārstāvis Aleksandrs Vološins. Vērtīgus padomus no B2B perspektīvas deva startup akseleratora Startup Wise Guys vadītājs Kristobals Alonso. Riska kapitāla fondus pārstāvēja Martin Hendre no Tera Ventures. Tāpat par savu pieredzi stāstīja TechHub Rīga līdzdibinātājs Andris K. Bērziņš, kā arī latviešu finanšu tehnoloģiju veiksmes stāsti – Mintos pārstāvis Mārtiņš Valters un Creamfinance vadītāja Līga Treiliha.

Atvērtā pasākuma pirmajā daļā pieredzē par darbu FinTech nozarē dalījās latviešu veiksmes stāsta Creamfinance pārstāvis Matīss Ansviesulis. Viņš arī bija viens no mentoriem: «Ir grūti uztaisīt labu biznesa modeli finanšu tehnoloģiju nozarē. Agrīnā biznesa attīstības stadijā ir svarīgi vai uzņēmums un tā izveidotāji ir spējīgi tikt gala ar dažādiem biznesa vides izaicinājumiem. Piemēram, maksājumu apstrāde, ko piedāvāja dažas komandas – ir jāapstrādā simtiem miljoni un miljardi darījumu, lai gūtu peļņu. Turklāt ir nepieciešami milzīgi kapitālieguldījumi vai arī īpaši oriģināla pieeja, lai to realizētu. Skatos uz komandu un vērtēju, vai šie cilvēki varētu kaut ko tādu panākt. Kas attiecas uz uzvarētājkomandu – tai ir liels exit potenciāls jeb liela iespēja, ka to nopirks kāda banka vai cita finanšu institūcija. Tā arī ir viņu lielākā priekšrocība.»

Otrais runātājs, kas uzstājās pasākuma noslēgumā, bija Lielbritānijas valdības Starptautiskās tirdzniecības FinTech sektora speciālists Šols Davids: «Es biju patīkami pārsteigts par komandu kvalitāti. Visi dalībnieki ir ar pieredzi, skaidru redzējumu un pārliecību. Es domāju, ka viņiem ir nepieciešama neliela palīdzība sava produkta pozicionējuma un potenciālā tirgus formulēšanā, ko, ceru, viņi arī šeit saņēma.»

Rietumu Bankas valdes loceklis Iļja Suharenko: «Notikušo konkursu vērtējam ļoti pozitīvi. Tika prezentēti patiešām interesanti projekti, kuriem vēlamies novelēt veiksmīgu īstenošanos un attīstību. Mūsuprāt, nākotnē bankas un FinTech jomas uzņēmumi aizvien vairāk sadarbosies un viens otru pilnveidos. Mēs šajā procesā plānojam aktīvi piedalīties. Protams, arī nākotnē turpināsim atbalstīt šo vērtīgo pasākumu.»

Latvijas Startup asociācijas StartinLV valdes priekšsēdētāja Jekaterina Novicka: «Esam priecīgi redzēt, kā konkurss Rietumu Fintech Challenge kļūst aizvien pieprasītāks arī ārzemēs. Komandas ir gatavas braukt uz Latviju, lai saņemtu mūsu FinTech ekspertu atzinību un vērtējumu savam jaunuzņēmumam. Tas noteikti pierāda, ka Latvija kļūst arvien zināmāka un pievilcīgāka FinTech industrijai.»