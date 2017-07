Rietumvalstu žurnālisti pārsteigti par Igaunijas e-pārvaldību

Piemēram, tika stāstīts, ka Igaunijā valdība neierodas uz savām sēdēm, līdzi nesot papīru ķīpas, jo ir elektroniskā dokumentu aprite, tāpat Igaunijā visi publiskie pakalpojumi, izņemot laulības, šķiršanos un darījumus ar nekustamo īpašumu, ir digitāli.

Rietumvalstu žurnālisti izrādīja neviltotu interesi par šādām iespējām, tajā pašā laikā uzdodot jautājumu, vai tam ir gatavi iedzīvotāji. Piemēram, kāds žurnālists no Vācijas atzina, ka daudzi šīs rietumvalsts pilsoņi nemaz nebūtu gatavi izmantot digitālus publiskos pakalpojumus gan tādēļ, ka trūkst iemaņu, gan tādēļ, ka daudziem Vācijas iedzīvotājiem, īpaši vecāka gadagājuma, nemaz nav datora. Tāpat daudzi citu valstu žurnālisti stāstīja, ka to milzīgie valdības aparāti nebūtu gatavi tādai digitalizācijas pakāpei, kāda tā ir Igaunijā. Kāds žurnālists no Francijas norādīja, ka publiskā sektora digitalizācijas rezultātā noteikti izzūd daudzas darba vietas, kam Francijas sabiedrība noteikti nebūtu gatava.

Tāpat pozitīvu žurnālistu izbrīnu radīja Igaunijas deklarētais princips, ka iedzīvotājam savi dati valstij ir elektroniski jāiesniedz tikai vienu reizi. Proti, ja personas dati par tās dzīves vietu ir digitālā veidā pieejami Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldē, tad tos vēlreiz nedrīkst prasīt, piemēram, izglītības iestādes. Jo Igaunijā visi publiskie datu reģistri ir savstarpēji savietojami un notiek datu apmaiņa, protams, likumā noteiktajā kārtībā.

Tāpat lielu žurnālistu viļnošanos radīja Igaunijas pārstāvju paziņojums par e pārvaldes iecerēto nākotnes attīstību. Proti, Igaunijā visi dati, kurus valsts institūcijām iesniedz uzņēmēji, ir digitāli. Līdz ar to valdības priekšlikums ir, lai uzņēmumi sniedz valsts institūcijām piekļuvi savām datu bāzēm (tostarp arī par nodokļu nomaksu), savukārt tās apņemas no uzņēmējiem neprasīt nekāda veida atskaites. Jo visu jau nodrošinās attiecīgi institūciju piekļuve uzņēmumu datu bāzēm.

Jāteic, ka no visas plašās informācijas par Igaunijas preizdentūras prioritātēm vislielāko ārvalstu žurnālistu interesi un pozitīvo novērtējumu guva tieši stāstītais par Igaunijas paveikto digitalizācijas un e-pārvaldības jomā. Tas liecina, ka šajā ziņā mūsu kaimiņvalsts ir krietni priekšā «vecajām» dalībvalstīm, kur, kā atzina paši žurnālisti, vislielākos šķēršļus rada politiskās gribas trūkums un birokrātiskā aparāta pretestība reformām, cenšoties saglabāt status quo.



