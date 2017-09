5G ieviešanu paātrinās sadarbība

Katra nākamā sakaru tīkla paaudze nesusi lietotājiem aizvien plašākas iespējas, kas fundamentāli mainījušas cilvēku ikdienu. Īstu apvērsumu sola arī drīzumā gaidāmā piektā paaudze jeb tā dēvētā 5G, kuras ieviešana padarīs par ikdienu pat futūristiskas vīzijas – automašīnas, kas sazinās cita ar citu, autonomi strādājošus traktorus uz lauka un sadzīves tehniku, kas paveic savus uzdevumus bez cilvēka iesaistīšanās. Lai arī Latvijai šobrīd ir diezgan augstas izredzes iekļauties Eiropas Savienības nospraustajos 5G ieviešanas termiņos, panākumi lielā mērā būs atkarīgi no iesaistīto uzņēmumu spējas sadarboties un efektīvi izmantot pieejamos resursus.

Ņemot vērā tehnoloģisko specifiku, 5G izveidē nozīmīga loma ir optiskā interneta tīklam. Jau šobrīd, piemēram, Lattelecom sadarbojas ar mobilajiem operatoriem, nodrošinot optisko tīklu 3G un 4G bāzes stacijām. Lai nodrošinātu 5G standartam atbilstošu datu pārraides ātrumu, kam jābūt vismaz 10 gigabiti sekundē, un latentāti jeb datu pārraides kavēšanos, kas nedrīkst pārsniegt vienu milisekundi, apdzīvotās vietās antenas un pastiprinātāji būs jānovieto ļoti tuvu, dažviet pat dažu simtu metru attālumā citu no cita. Iekārtu ražotāji jau tagad apsver iespēju ar antenām aprīkot teju katru apgaismes stabu vai autobusa pieturu.

Jāapvieno spēki

«Ātru datu pārraidi var nodrošināt vai nu ar raidītājiem, vai ar optisko kabeļu palīdzību. Latvijā ir izveidots ļoti labs optiskā interneta tīkla pārklājums, kas šobrīd jau aptver 60% mājsaimniecību, tādēļ būtu grēks to neizmantot,» uzskata Lattelecom galvenais tehnoloģiju direktors Uldis Tatarčuks, «mēs jau šobrīd sadarbojamies ar mobilo sakaru operatoriem, un domāju, ka būtu tikai loģiski šo sadarbību paplašināt. Efektīvi izmantojot optisko tīklu, Rīgā un citviet valstī varēsim ātrāk, efektīvāk un izmaksu ziņā daudz izdevīgāk izveidot pilnvērtīgu 5G tīklu.»

Eiropas Savienības 5G ieviešanas plāns paredz jau nākamgad sākt 5G darbību atsevišķās teritorijās un sakaru frekvencēs, 2020.gadā piedāvāt 5G komerciālā režīmā vismaz vienā pilsētā un līdz 2025. gadam izveidot tīklu lielākajās pilsētās un gar galvenajiem autoceļiem un dzelzceļa līnijām.

«Kopumā Rīga un Latvija 5G ieviešanas ziņā atrodas diezgan labās pozīcijās. Esam vieni no līderiem, un mums ir labas izredzes vieniem no pirmajiem tikt pie reāli funkcionējoša 5G tīkla. Savulaik tālredzīgi pieņemtie lēmumi ievilkt optisko tīklu līdz katram dzīvoklim tagad dod iespēju daudz vieglāk pielāgoties jaunā standarta prasībām. Tīklu joprojām attīstām, pērn vien ieguldot septiņus miljonus eiro,» DB stāsta U. Tatarčuks.

Šie apstākļi ļauj uz ES plāna īstenošanu raudzīties optimistiski. Lattelecom galvenais tehnoloģiju direktors īpaši uzsver, ka labvēlīgās situācijas pamatā ir pašu lietotāju prasība pēc stabiliem sakariem visā valsts teritorijā. Tas liek uzņēmumiem attīstīt un uzlabot tīklu neatkarīgi no ES prasībām vai plāniem.

Internets bez aizķeršanās

Ņemot vērā 5G izveidošanas specifiku, izaicinoša būs pārklājuma izveidošana reti apdzīvotos lauku rajonos. Izskanējušas pat bažīgas balsis, vai nomaļākās vietās vispār būtu vērts veidot tīklu. U.Tatarčuks šaubām neļaujas: «5G laukos ir jēga un nākotnē būs aizvien lielāka. Jau tagad redzam pašbraucošus traktorus, autonomas slaukšanas iekārtas un daudzus citus lauksaimniecības risinājumus. Pateicoties 5G, lauksaimnieki varēs darboties daudz efektīvāk, aptverot plašākas teritorijas un izmantojot mazāk cilvēku resursu. Tā kā lauki nav blīvi apdzīvoti un pārraidāmo datu apjoms būs mazāks, domāju, ka inženieri radīs citādu, 5G standartiem atbilstošu risinājumu. Tās varētu būt antenas, kas darbosies plašākā rādiusā un spēs radīt efektīvu pārklājumu ar mazākām izmaksām.»

Pilsētās gan jārēķinās ar lielu antenu un pastiprinātāju daudzumu, jo tikai tā izdosies īstenot 5G daudzsološākās vīzijas, kā, piemēram, gudro pilsētu, kur luksofori pielāgojas automašīnu plūsmai attiecīgajā brīdī un automašīnas nemitīgi sazinās cita ar citu, informējot par pārvietošanās plāniem un tādējādi izvairoties no sadursmēm. 5G nodrošinās ļoti ātra interneta pieslēgumu ne vien visās mobilajās ierīcēs, bet arī automašīnās, mēriekārtās un sadzīves tehnikā. Tā nodrošinātais datu pārraides ātrums ir pat grūti aptverams. «Kad Mežaparkā būs pilnvērtīgs 5G pārklājums, visi Dziesmu un deju svētku apmeklētāko koncertu skatītāji varēs vienlaikus no mobilajām ierīcēm augstā izšķirtspējā straumēt tiešraidi no koncerta savos sociālo tīklu kontos, un neviens nepiedzīvos pārraides aizķeršanos. Izklausās neticami, taču tieši tāds ir mērķis,» stāsta U. Tatarčuks, piebilstot, ka 8 gigabaitus lielu filmu jebkurš lietotājs varēs lejupielādēt 64 sekundēs jeb vienā minūtē. Izskatās, ka šķietami nesasniedzama nākotne ir jau pavisam tuvu.







