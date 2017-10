ES Padomes prezidentūra tulkošanai izmantos Tildes mākslīgo intelektu

Mašīntulks tika atklāts 29. septembrī Tallinā notikušajā ES Digitālajā samitā, kurā piedalījās visu ES valstu vadītāji un citas augsta līmeņa amatpersonas.

Mašīntulks veidots īpaši Eiropas Savienības Padomes prezidentūrai Igaunijā, lai atvieglotu apjomīgo informācijas tulkošanas darbu un prezidentūras pasākumu dalībnieku saziņu. Mākslīgā intelekta tehnoloģijās balstītais neironu mašīntulks būtiski uzlabo tulkojuma kvalitāti. Dažus tekstus tas var tulkot gandrīz tikpat labi kā cilvēks. Šāda augsta līmeņa pasākumā neironu mašīntulks tiek izmantots pirmo reizi.

Tallinas Digitālā samita laikā 29. septembrī mašīntulks tika prezentēts ES augstākā līmeņa amatpersonām, kur ar to iepazinās Itālijas premjerministrs Paolo Džentiloni, Grieķijas premjerministrs Aleksis Ciprs un citi.

«Pirmo mašīntulku 2015. gadā izveidojām Latvijas prezidentūrai,» stāsta Tildes vadītājs Andrejs Vasiļjevs, «tagad mūsu pētniekiem ar neironu tīklu tehnoloģijām ir izdevies būtiski uzlabot ne tikai latviešu, bet arī igauņu valodas mašīntulku. Esam gandarīti, ka varam palīdzēt Igaunijas prezidentūrai tikt galā ar apjomīgo daudzvalodīgās informācijas plūsmu. Eiropas Komisija mums uzticējusi šāda risinājuma izveidi arī nākamajām prezidentūras valstīm Bulgārijai un Austrijai.»

ES Padomes prezidentūras tulkotājs atvieglos darbu gan prezidentūras pasākumu delegātiem, gan žurnālistiem, gan tulkiem. Ar to iespējams acumirklī iztulkot tekstus, dokumentus un mājaslapu saturu no igauņu valodas uz angļu valodu un otrādi. ES Padomes prezidentūras tulkotājs papildina Igaunijas e-pārvaldes platformu un ir viens no Eiropas Komisijas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentiem e-tulkošanā, kas ļauj digitālajiem pakalpojumiem kļūt pilnībā daudzvalodīgiem.