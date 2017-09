FOTO: Apple prezentē jaunos iPhone modeļus

Tehnoloģiju kompānija Apple ilgi gaidītajā prezentācijā otrdien izrādīja jaunākos iPhone modeļus iPhone 8, iPhone 8 Plus un IPhone X.

Jaunos modeļus jau labu laiku gaidīja gan Apple fani, gan tirgus profesionāļi, gan akciju analītiķi, minot dažādas versijas par to, ko jaunu piedāvās kompānija, un, kā ierasts, liela daļa no iepriekš izteiktajiem minējumiem par to, kas būs iekļauts jaunajos tālruņos, piepildījās.

Kā informēja Apple vadītājs Tims Kuks, iPhone 8 būs tāds pats dizains kā līdzšinējiem modeļiem kopš 2014.gada, A11 procesors un 12 megapikseļu kamera, kā arī tālrunim tiks piedāvāta bezvadu uzlāde.

Viedtālruņiem būs pieejamas 64 un 256 gigabaitu versijas. IPhone 8 cena būs 699 dolāri par 64 gigabaitu versiju, bet IPhone 8 Plus cena būs, sākot no 799 dolāriem.

T. Kuks atklāja arī pavisam jaunu modeli - iPhone X, kas radīts par godu tālruņa desmitgadei. Jaunā tālruņa dizains ir pilnībā pārveidots un visu viedtālruņa virsmu aizņem ekrāns, bet IPhone X korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda un tam ir super retina OLED displejs.

Kā informēja T. Kuks, tālrunim būs 5,8 collu ekrāns. Jaunajam tālrunim vairs nebūs Home pogas, savukārt tālruni būs iespējams atbloķēt ar sejas atpazīšanas sensoru jeb Face ID.

IPhone X maksās 999 dolārus. Modelis iepriekšējai pasūtīšanai būs pieejams 27.oktobrī, bet piegādes sāksies 3.novembrī.