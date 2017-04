Lietu internets gudrai un produktīvai ražošanai

Lattelecom piedāvātais lietu interneta risinājums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem – ražošanas iekārtu pārvaldības sistēma – ļauj tiešsaistē sekot līdzi ražošanas līniju produktivitātei un palīdz uzņēmumiem efektīvāk plānot resursu sadali

No konveijera tikko noripojis kārtējais produkcijas iepakojums, un birojā par to jau zina, kā arī to, kura maiņa strādā ātrāk, vai cehs vienmēr ir pietiekami noslogots un kādu iemeslu dēļ rodas dīkstāves. Uzņēmuma vadībai viss ražošanas process ir kā uz delnas un momentā, pat ja tā apmetusies vienā pilsētā, bet rūpnīcas izkaisītas daudzās citās.

Tas iespējams, pateicoties aizvien plašāku pielietojumu iegūstošajām lietu interneta tehnoloģijām, kas paver jaunas iespējas pakalpojumiem ne vien gudrākai pilsētas pārvaldībai, bet arī moderniem risinājumiem biznesa klienta vajadzībām. Nepieciešamību kļūt arvien produktīvākiem un efektīvākiem uzņēmumiem palīdz īstenot jaunais Lattelecom ražošanas pārvaldības risinājums. Turklāt būtiski, ka ražotājam tas neprasa lielus kapitālieguldījumus, jo pakalpojumu līdz ar nepieciešamajām papildu iekārtām viņš abonē, līdzīgi kā internetu.

Izmēra efektivitāti

Liepājas higiēnas preču ražošanas uzņēmums iCotton pāris mēnešus eksperimentē ar ražošanas iekārtu pārvaldības tehnoloģijām un ir gandarīti par rezultātu. «Monitoringa sistēma ļāva saprast, kādam jābūt efektīvākajam ražošanas iekārtas ātrumam, lai sasniegtu labākos ražošanas rezultātus ar pēc iespējas mazāku brāķu skaitu. Tā arī atbrīvoja rokas darbiniekiem, jo liela daļa atskaišu tiek sagatavotas automātiski. Piemēram, atskaites par maiņu darbiem, saražoto apjomu, iekārtu darbību ilgumu un tamlīdzīgi dati vairs nav jāievada datorā manuāli. Process notiek momentāni, un mēs ietaupām darbaspēka laika resursus. Turklāt iekārtas monitoringa sistēma ļauj objektīvi izvērtēt darbinieku sniegumu, neatstājot vietu liekiem «emocionāliem» lēmumiem,» pozitīvos ieguvumus sarunā ar DB uzskaita SIA iCotton ražošanas direktore Zanda Ignāte.

«Esam sākuši ar vienas iekārtas monitoringu, jo šī ir jauna joma un vēlējāmies pārliecināties par ieguvumu. Lietojam iekārtas darbības attālinātu uzraudzību, kas nozīmē, ka saņemam datus, vai iekārta strādā un nenotiek nepamatota dīkstāve, kā arī objektīvu informāciju ar apstāšanās laikiem un analītiskos datus par apstāšanās iemesliem,» ražošanas direktore stāsta, ka tagad var objektīvi novērtēt iekārtas reālo darbību attiecībā pret plānoto un izvērtēt brāķa procentu. Būtiski, ka sistēma ir ļoti vienkārša. «Ja cilvēkam ir interese, to var apgūt dažās stundās, vienā vakarā,» apgalvo Z.Ignāte.

Bez cilvēku iesaistes

Liepājnieki izmanto ražošanas iekārtu monitoringa sistēmu, ko piedāvā tehnoloģiju uzņēmums Lattelecom sadarbībā ar Igaunijas jaunuzņēmumu Global Reader. Tā pieejama trīs funkciju ziņā atšķirīgos līmeņos. Pamata līmenī tiek veikts iekārtu monitorings, fokusējoties uz iekārtas noslogotības mērījumiem. Tas rāda, cik efektīvi tiek izmantota iekārta. Šī programma pamatā paredzēta mazajiem un vidējiem ražošanas uzņēmumiem ar 50-250 darbiniekiem, kas darbojas kokapstrādes, metālapstrādes, plastmasas izstrādājumu ražošanas un pārtikas nozarēs.

Otrā līmeņa programma līdz ar klienta iekārtu monitoringu veic arī ražošanas procesu analītiku – savāc un analizē datus, kā arī apkopo un atspoguļo tos ērtā un viegli uztveramā ražošanas pārvaldības programmā. Šai mākoņpakalpojuma vietnei klients piekļūst ar izstrādātāja piešķirtu lietotājvārdu. Ražošanas līnijā iestrādātie sensori automātiski uzskaita darba un dīkstāves stundas, saražoto produkciju un citus parametrus, kā arī ļauj analizēt datus visdažādākajos griezumos, piemēram, kurā diennakts laikā darbs bijis visefektīvākais, kad vērojamas lielākās kavēšanās un tamlīdzīgi.

Trešā - visplašākā līmeņa - programma dara to pašu, ko abas iepriekšējās, taču papildus ir savienojama ar dažādām noliktavu sistēmām un ļauj īstenot gudru ražošanas pārvaldību. Proti, sensoru ievāktie dati tiek nodoti uzņēmuma jau ieviestajām programmām, ļaujot tām analizēt informāciju. Lai nodrošinātu pakalpojumu, ražošanas līnijas tiek aprīkotas ar viedajiem sensoriem un kontrolieri – ar mazu, melnu kastīti. Datu ieguvei sistēmai jāatrodas klienta WiFi tīkla pārklājuma zonā, par ko Lattelecom arī var parūpēties. Ar to arī cilvēka rūpes par ražošanas procesa uzraudzību beidzas. Visu pārējo izdara viedās tehnoloģijas, kas savstarpēji sazinās un nogādā nepieciešamos datus vadības centrā.

Lēmumi nevilcinoties

«Kamēr daudzu uzņēmumu vadītāji joprojām ražošanas efektivitāti izvērtē, mēneša beigās pētot Excel tabulās apkopoto informāciju, lietu interneta pakalpojumu izmantotāji var nemitīgi sekot līdzi ražotnē notiekošajam. Tas ļauj viņiem operatīvi reaģēt un ieviest izmaiņas uzreiz, nevis izniekot veselu mēnesi vai pat ilgāk,» ar monitoringa sistēmas priekšrocībām iepazīstina Lattelecom Biznesa attīstības direktors Krists Avots, uzsverot, ka šis ir labs veids, kā paaugstināt darbības efektivitāti bez lieliem kapitālieguldījumiem. «Pirms sistēmas uzstādīšanas kāds mūsu klients uzskatīja, ka uzņēmuma ražošanas līnijas strādā ar 55% efektivitāti. Pēc monitoringa programmas ieviešanas atklājās, ka ražotne noslogota tikai 20% apmērā, un lielākie šķēršļi produktīvam darbam slēpās pavisam citur, nevis tur, kur tos meklēja klients,» tipisku gadījumu atminas K.Avots. Viņš stāsta, ka monitoringa sistēma vairākiem klientiem palīdzējusi labāk izplānot darbinieku noslodzi un maiņu darbu. Citiem vārdiem sakot – iztērēt mazāk un nopelnīt vairāk. Par ko gan vēl atbildīgs uzņēmējs varētu sapņot?

Sadarbībā ar Lattelecom