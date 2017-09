Shareswall ir vieta maziem un vidējiem uzņēmumiem, kur atrast partneri vai investoru un pārdot kompānijas daļas. «Šī ir tirdzniecības platforma. Mēs gribētu būt kā sludinājumu dēlis, kur «piespraust» savu piedāvājumu ar informāciju par vēlamo darījumu,» saka Shareswall dibinātājs Timo Tirs. Ideja viņam radās no personīgās pieredzes – viņš Igaunijā strādā restorānu un naktsklubu biznesā un pirms dažiem gadiem vēlējās pārdot savu restorānu, kas labi strādāja, bet kam viņš pats vairs nespēja veltīt gana daudz laika. Lai atrastu pircēju, T. Tirs stāstīja par to saviem paziņām un konkurentiem, viens izrādīja interesi par tā iegādi, bet beigās pārdomāja. Tādējādi viņš secināja, ka šāda veida aktivitātes prasa daudz laika un izdevīgāk būtu pastāstīt par savu ieceri plašākām ļaužu masām. «Ja man būtu bijusi iespēja nodot šo informāciju, piemēram, Latvijas kafejnīcu ķēžu īpašniekiem, viņi, iespējams, būtu priecīgi to nopirkt, un man būtu bijis finansiāli labāks piedāvājums, bet man nebija iespējams viņus uzrunāt,» saka T. Tirs. Viņš Shareswall salīdzina ar mājokļu izīrēšanas pakalpojumu sniedzēju AirBnb – vienai pusei ir dzīvoklis (savukārt Shareswall gadījumā – uzņēmums), otra puse savukārt to vēlas izmantot.







Visu rakstu Sola līdzēt pārdot uzņēmumu lasiet 25. septembra laikrakstā Dienas Bizness.