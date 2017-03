Andris Morozovs kļuvis par apdrošināšanas sabiedrības If Baltijas biznesa segmenta vadītāju

Apdrošināšanas sabiedrības If P&C Insurance AS valdes priekšsēdētājs un uzņēmuma Latvijas filiāles vadītājs Andris Morozovs kļuvis arī par If Grupas Baltijas biznesa segmenta vadītāju, informē kompānijas pārstāvji. Vienlaikus ar stāšanos...