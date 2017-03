No 1. aprīļa LMT atceļ viesabonēšanu internetam Eiropā (EEZ*).

LMT maina Internets telefonā pakalpojuma struktūru un paaugstina pieejamo datu apjomu. Tādējādi par izdevīgāku cenu var izmantot lielāku interneta apjomu — 1 GB datu, tai skaitā 0,84 GB citās EEZ valstīs, pieejami par 3,99 EUR mēnesī. 3 GB, tai skaitā 1,67 GB citās EEZ, — par 7,99 EUR mēnesī. Neierobežotais tarifu plāns Latvijā un vēl 2,51 GB, ceļojot citās EEZ valstīs, pieejami par 11,99 EUR mēnesī. Pieejamais datu apjoms citās EEZ valstīs ir noteikts saskaņā ar Eiropas Savienības Viesabonēšanas regulu un periodiski mainīsies atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumiem.

Klienti no 1. aprīļa var pieslēgt kādu no jaunajiem tarifu plāniem, un no 1. maija tie stāsies spēkā visiem LMT klientiem, informē uzņēmumā.

* EEZ valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, kā arī Islande, Lihtenšteina, Horvātija un Norvēģija.