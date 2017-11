Tirgotājs: Augstā iPhone X cena nav šķērslis pieprasījumam arī Latvijā

3. novembrī pasaulē, un arī Latvijā, oficiāli sākta daudz aprunātā Apple iPhone X tirdzniecība. Jaunā viedierīce tiek uzskatīta par vienu no inovatīvākajām un arī dārgākajām ierīcēm pasaulē.

Uzņēmuma «Euronics» dati liecina, pircēju vēlme iegādāties aizvien jaunākus un labākus tālruņu modeļus arī Latvijā ik gadu pieaug, un paredzams, ka tuvākajā nākotnē šī tendence saglabāsies, uzskata «Euronics» mazumtirdzniecības vadītājs Dmitrijs Dzenis. Viņš gan vienlaikus norāda – sabiedrība Latvijā arī vērtē, kā nepārmaksāt.



«Euronics» pārstāvis atzīmē, ka telefoni ir viena no visātrākajām aprites precēm elektronikā, un droši varot apgalvot, ka ar katru jaunu tālruņa modeli interese pieaug, jo cilvēki vēlās iegādāties jaunāko, kas tirgū pieejams. Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un ar katras nākamās ierīces iznākšanu tiek uzstādīta aizvien augstāka kvalitātes un tehnoloģisko iespēju latiņa. Produkta popularitāti arī nosakot tas, cik veiksmīgs ražotājiem produkts izdevies salīdzinot ar konkurentiem – gan tehnoloģisko jauninājumu, gan dizaina ziņā, vai tas būtiski atšķiras no iepriekšējā modeļa. To apstiprina, piemēram, iPhone 7 labie pārdošanas rezultāti.

Salīdzinot iPhone pārdošanas rezultātus iepriekšējos periodos, pārdoto ierīču apjoms ar katru nākamo gadu pieaug. «Vērtējot cilvēku pirkšanas paradumus veikalos Latvijā, īpaši ekskluzīvo ierīču segmentā, gandrīz droši var prognozēt – iPhone X pieprasījums būs augsts un pārdošanas rezultāti – ļoti labi,» atzīst D. Dzenis. Salīdzinot iPhone ar citiem dārgās klases telefoniem, «Euronics» pieejamie dati liecina, ka šis ražotājs ir starp pieprasītākajiem zīmoliem. Pēdējos trijos gados, pārdotākie telefoni ir bijuši iPhone 5s, kas tirgū pieejams no 2013.gada, pirms gada prezentētais iPhone 7 un iepriekšējā gada Samsung Galaxy A5, kas pieejams par ievērojami zemāku cenu nekā jaunākās iPhone ierīces.

Lai arī jaunāko iPhone un citu luksus klases telefonu modeļu cenas pārsniedz vidējo algas līmeni Latvijā, vēlme iegādāties dārgus telefonus nemazinoties. «Euronics» pieredzē, visbiežāk pirkumi tiek veikti, maksājot par tālruni pilnu summu un norēķinoties skaidrā naudā (apmēram 50% gadījumu) vai ar karti, bet gadījumos, kad tiek noformēts līzings, pircēji visbiežāk izvēlas apmaksas termiņu līdz 6 mēnešiem, kas nodrošina ierīces iegādi bez pārmaksas.

«Ir skaidri redzama tendence, ka arī izvēloties augstākās klases ierīces, cilvēki tomēr nevēlas pārmaksāt, tādēļ pirms ikviena jauna telefona iegādes rūpīgi izvērtē, kur preci var iegādāties par vislētāko cenu vai visizdevīgākajiem līzinga nosacījumiem,» stāsta D.Dzenis, «turklāt, aktuālākie iPhone modeļi visbiežāk nav impulsa pirkums, jo pircēji ik gadu rēķinās, ka rudenī šis zīmols piedāvās ko jaunu.»

Sadzīves elektronikas veikalu grupu «Euronics» pārstāv 5541 uzņēmumi un vairāk nekā 11 500 veikali Eiropā un Austrālijā. Pirmais «Euronics» veikals Latvijā tika atvērts 2006.gadā.

LASI ARĪ:



Tehnisku problēmu dēļ sākotnējais iPhone X piegādes apjoms būs uz pusi mazāks

FOTO: Apple prezentē jaunos iPhone modeļus