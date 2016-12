Septiņi uzņēmumi absolvējuši Latvijā pirmo B2B startapu akseleratora programmu

Septiņi starptautiski jaunie tehnoloģiju uzņēmumi jeb startapi, kas Rīgā trīs mēnešus pavadīja intensīvā biznesa treniņa un mentoringa programmā un katrs saņēma 20 tūkst. eiro lielu investīciju, absolvējuši Latvijā pirmo B2B startapu akseleratoru «Startup Wise Guys Riga powered by Lattelecom». Izlaiduma dienā jeb «Demo Day» dalībnieki prezentēja savu biznesa ideju investoriem.

No 136 pretendentiem akseleratorā iekļuva uzņēmumi no sešām valstīm – Anatomy Next (Latvija), NeoSound (Baltkrievija), RateMate (Ungārija), SessionStack (Bulgārija), Soter Analytics (Austrālija/Krievija), Online Dog (Latvija) un WhatTheBus (Igaunija). Trīs mēnešus uzņēmumu komandas dzīvoja un strādāja Rīgā, attīstot savus biznesa modeļus, produktus, veidojot komandu un gatavojoties investīciju piesaistei. Startapu darbinieki kopumā tikās ar 70 mentoriem no visas pasaules, piedaloties 900 mentoringa stundās. Tikai no Latvijas vien programmā iesaistījās 25 jauni mentori, tādējādi aktivizējot zināšanu un labās prakses pārnesi, kā arī ienesot jaunas vēsmas Latvijas biznesa vidē. Programmas laikā atvērtās lekcijās un speciāli organizētos pasākumos piedalījās vairāk nekā 100 cilvēki no Latvijas startapu ekosistēmas – startapu dibinātāji un darbinieki, studenti, žurnālisti un valsts institūciju pārstāvji. Trīs no uzņēmumiem – Soter Analytics, RateMate un WhatTheBus – radīja darba un prakses vietas sešiem cilvēkiem.

«Atskatoties trīs mēnešus atpakaļ, esam ārkārtīgi lepni un priecīgi par visu akseleratorā iesaistīto startapu progresu. Protams, programmas rezultātus un investīciju atdevi varēsim izvērtēt ilgtermiņā, bet jau tagad ir skaidrs, ka līdzās septiņu daudzsološu startapu attīstīšanai, programma devusi pozitīvu pienesumu Latvijas startapu videi,» uzsvēra Startup Wise Guys vadītājs Kristobals Alonso.

«Šis ir vēsturisks mirklis – noslēgusies Latvijā pirmā B2B akseleratora programma. Mums kopā ar Startup Wise Guys ir izdevies parādīt, ka Rīga un Baltija var būt kā tikšanās vieta globālā tehnoloģijām, startapiem un talantiem. Šis ir daudzsološs sākums Latvijas startapu ekosistēmas turpmākai attīstībai. Un mēs vēlamies palīdzēt tai augt, daloties ar savu pieredzi un tehnoloģisko bāzi,» teica Lattelecom Attīstības un mārketinga direktore Kerli Gabriloviča.

Startup Wise Guys (SWG) ir vadošais B2B akselerators Eiropā, kas līdz šim atbalstījis un finansējis 52 uzņēmumus ar dibinātājiem no vairāk nekā 30 valstīm un ir īstenojis sešas programmas. Startup Wise Guys programma Rīgā tapusi sadarbībā ar Lattelecom.

