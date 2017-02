Seši Latvijas jaunuzņēmumi izcīna Startup Europe Awards balvas

Šodien no Baltijas jaunuzņēmumu konferences TechChill skatuves tika izziņoti seši Latvijas jaunuzņēmumi, kas ieguvuši Eiropas jaunuzņēmumu balvu Startup Europe Awards 2016.

Uzvarētāji pa grupām:

- radošo industriju sektorā balvu ieguvis Mozello

- finanšu tehnoloģiju sektorā balvu ieguvis Nordigen

- zaļo tehnoloģiju sektorā balvu ieguvis Conelum

- veselības tehnoloģiju sektorā balvu ieguvis Anatomy Next

- ICT sektorā balvu ieguvis Notakey

- viedo pilsētu sektorā balvu ieguvis Rention

Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP) izvirzīja speciālbalvu - atzinību par sasniegumiem sabiedriskajā attiecībās un to saņem 4SmartStreets.

SEUA arī izsaka atzinību par jaunuzņēmumu komūnas atainojumu trim tīmekļa medijiem – portālam Labs of Latvia, portālam LSM.lv un tehnoloģiju blogam Kursors.lv, kuri aizvadītā gada laikā pievērsuši sevišķu uzmanību Latvijas jaunuzņēmumu aktivitātēm, nodrošinot Latvijas radošajām idejām auditoriju

Latvija nav valsts ar neizsmeļamiem dabas resursiem, taču mums ir gudri un izglītoti cilvēki, kas spēj radīt produktus ar augstu pievienoto vērtību. Latvijai viennozīmīgi ir potenciāls kļūt par jaunuzņēmumu centru Eiropā, piedāvājot motivējošu un atbalstošu vidi, kur uzņēmumiem augt un attīstīties, iepriekš sacīja pasākuma patronese, iniciatīvas vēstniece Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere

Nacionālā žūrija, kurā apvienojās pārstāvji no Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas Startin.LV, Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP), jauno tehnoloģiju uzņēmumu koprades telpas TechHub Rīga, biedrības "Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls" un Latvijas startup ekosistēmas platformas Labs of Latvia izvērtēja jaunuzņēmumu veikumu aizvadītā gada griezumā, vadoties no saņemtajiem pieteikumiem, kā arī raugoties plašāk, balstoties uz savām eksperta līmeņa zināšanām par jaunuzņēmumu nozari Latvijā kopumā.

Eiropas jaunuzņēmumu balva līdz šim apvienojusi vairāk nekā 1000 jaunuzņēmumu pieteikumus un 13 nacionālās apbalvošanas kontinentā, ar vairāk nekā 70 par izcilību atzīmētiem jaunuzņēmumiem. Latvijas apbalvojumi noslēdz pirmo Startup Europe Awards ciklu.

Startup Europe Awards ir jauna iniciatīva, kuru nereti dēvē par stārtapu Eirovīziju – forumu, kurā Eiropas savienības dalībvalstu jaunuzņēmumu līderiem būs iespēja pie sarunu galda risināt jaunuzņēmumiem aktuālos Eiropas dimensijas jautājumus. Latvijā uzvarētāju apbalvošana notika Baltijas jaunuzņēmumu konferences TechChill laikā, šā gada 10.februārī. Savukārt Eiropas forums, kurā iecerēts sapulcināt vienkopus Eiropas jaunuzņēmumu izcilniekus norisināsies marta vidū Briselē.

Jaunuzņēmumu balvas pasniegšanā apvienojušās trīs organizācijas – “Latvijas Start-up uzņēmumu asociācija "Startin.LV”, “Latvijas asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem (LASAP)” un jaunuzņēmumu konferences “Tech Chill” rīkotāji - jauno tehnoloģiju uzņēmumu koprades telpa “TechHub Rīga”.