Izklaides platforma ļauj skatīties iemīļotās filmas, seriālus un sporta pārraides pašam ērtā laikā un vietā ne vien Lattelecom, bet arī citu televīzijas operatoru klientiem

Ja vēl pavisam nesenā pagātnē viens no ģimeņu rituāliem Ziemassvētku priekšvakarā bija ieslēgt fonā televīzijas pārraidi un pašiem virtuvē gatavot svētku maltīti, tad turpmāk svētku priekšdarbus aizvien biežāk pavadīs pašu lietotāju izvēlēts saturs. Apkopojot datus par izklaides platformas Shortcut pirmajiem sešiem pastāvēšanas mēnešiem, Lattelecom speciālisti novērojuši, ka tendence skatītājiem pašiem izraudzīties saturu un skatīties to sev ērtā laikā pieņemas spēkā.

Jūlijā izveidotā izklaides platforma Shortcut ir noderīgs risinājums skatītājiem, kuriem mājās nav televizora, kā arī tiem, kuri vēlas baudīt savu iemīļoto saturu neatkarīgi no savas atrašanās vietas. Piemēram, pa ceļam uz darbu, gaidot bērnus no nodarbībām vai atpūšoties pie dabas. Platformu var izmantot kā mobilajās ierīcēs, tā arī Android operētājsistēmas televizoros un Apple TV sistēmās. Būtiski, ka mobilajās ierīcēs TV pārraides var straumēt, izmantojot arī WiFi savienojumu un tādējādi nemaksājot papildus par datu pārraidi.

Izvēlas laiku

Lietotāji izdevīgo piedāvājumu ir pamanījuši un savus skatīšanās ieradumus pielāgo jaunajām iespējām. Viņi aizvien vairāk satura patērē mobilajās ierīcēs, kā arī paši izvēlas kad un ko skatīties.

«Sākotnēji Shortcut lietotāji vairāk skatījās tiešraides, bet redzam, ka aizvien vairāk novērtē iespēju skatīties savus iemīļotos seriālus un filmas sev vēlamā laikā, piemēram, noskatoties vairākas seriāla sērijas pēc kārtas, nevis gaidot dienas vai pat nedēļas līdz nākamajai sērijai,» DB stāsta Lattelecom biznesa attīstības direktore Inga Alika-Stroda. Skatītāji augstu novērtē ne vien ārzemju filmas un populārus TV seriālus, bet arī Latvijā tapušo saturu, kas regulāri iekļūst skatītāko pārraižu sarakstos. Skatītāji atzinīgi uztvēra režisores Santas Skuteles debijas filmu par zinātnieku Vjačeslavu Kaščejevu «Kvantu kods», kas bija pirmais TV projekts, kura pirmizrāde notika Shortcut. Latvijas dzimšanas dienā ļoti pieprasīta bija jaunās dokumentālās filmas par Latgales dižgara Andrīva Jurdža dzimtas likteni «Likteņzeme» pirmizrāde.

«Vienmēr Shortcut skatītājiem cenšamies piedāvāt filmas iespējami drīz pēc to pirmizrādes kino, un vienu no rekordskatījumiem uzstādīja animācijas filma «Mīluļu slepenā dzīve». Ļoti populāras ir bērnu animācijas, piemēram, tikai pie mums vērojamā jaunā animācijas filma – režisores Indras Sproģes un dziesmu autora Renāra Kaupera kopdarbs – «Māci Mani, Degunlāci». Vienas no visu laiku skatītākajām multfilmām ir animācija par Loti, populāra multiplikācijas filma ir arī «Zinātkārā Dārta», kas atraktīvā veidā bērniem māca angļu un spāņu valodas. Pateicoties sadarbībai ar pasaulē atpazītiem partneriem, kā Viacom, viss bērnu saturs tiek tulkots latviešu valodā, piedāvājot arī angļu vai krievu valodas izvēli, kas mūsu auditorijai ir ļoti nozīmīgi,» stāsta I. Alika-Stroda.

Īpaša programma Ziemassvētkiem

Shortcut skatītākā satura sarakstu augšgalā bieži sastopamas tiešraides no lielajiem sporta un kultūras notikumiem Latvijā un pasaulē. Šajā sezonā īpaši plašs piedāvājums pieejams basketbola faniem, kuri var sekot latviešu spēlētāju un klubu gaitām NBA, ACB, Olybet LBL, kā arī VTB un FIBA čempionu līgās. Sporta faniem īpaša dāvana svētkos būs NBA Ziemassvētku spēļu tiešraides Best4Sports kanālā 25. decembrī, kad vienā vakarā varēs vērot trīs NBA spēles, tostarp ar abu latviešu – Kristapa Porziņģa un Dāvja Bertāna – līdzdalību. Bērnu auditorijai pieejams tematisks kanāls Santa Claus TV, savukārt kā bērniem, tā pieaugušajiem – plašs filmu klāts izvēlei pēc noskaņojuma.

I.Alika-Stroda uzsver, ka Shortcut, kā Latvijā radīta produkta priekšrocība, ir spēja ātri reaģēt uz lokālajām aktivitātēm un piedāvāt vietējai auditorijai aktuālu saturu. Piemēram, latviešu filmu izlasi valsts svētku laikā, tiešraides no Lattelecom Rīgas maratona, Positivus Festivāla, kā arī tiešraides no mūsu sportistu gaitām Latvijā un pasaulē. Otrkārt, Shortcut piedāvā unikālu satura kombināciju dažādām gaumēm – vairāk nekā 50 TV kanālu piedāvājumu papildina koncerti, filmas tikko no kino ekrāniem, seriālu jaunākās sezonas neilgi pēc pirmizrādēm ASV un bērnu multfilmas latviešu valodā.

Līdz gada izskaņai, iegādājoties kādu no pēdējās paaudzes (4th generation) Apple TV televizoriem (digitālo uztvērēju) Lattelecom veikalā, pircēji saņems Shortcut aplikācijas aktivizācijas kodu, kas ļaus to lietot 6 mēnešus bez maksas.

Sadarbībā ar Lattelecom