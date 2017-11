Biznesa ideja: Māca to, ko skolā nepiedāvā

Lai sāktu meklēt atbildes uz šo jautājumu Latvijā savu darbību uzsāk uzņēmums SIA Positive Company, kas ir apņēmies palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem ērtāk mainīties ar aktuālām un vērtīgām zināšanām tiešsaistes mācību platformā Meistarklases.com. Tā piedāvās Latvijas iedzīvotājiem mācīties no vietējiem nišu speciālistiem video lekciju, vebināru un klātienes nodarbību veidā. Portāls ir radies no domubiedru sāpes par to, ka Latvijā ir daudz izcili gudru cilvēku, kuriem nav veida, kā nodot savas zināšanas tālāk, un tajā pašā laikā ir daudz cilvēku, kuri nespēj šos speciālistus sasniegt vai atļauties klātienes nodarbības pie viņiem.

«Šāda informācijas apmaiņa ļaus jebkuram padziļinātāk mācīties un izzināt sevis interesējošās tēmas, lai, ļoti iespējams, tās drīz kļūtu par hobiju vai naudas pelnīšanas iespēju,» saka Kristiāns Līcis, Meistarklases.com (SIA Positive Company) vadītājs. Otrs Meistarklases.com virziens ir zināšanas un dzīves prasmes, kuras skolā neiemāca. Piemēram, pabeidzot skolu cilvēks māk matemātiku un mazliet fiziku, bet viņam nav iemācīts, kā pārvaldīt finanses, veidot attiecības vai gaumīgi ģērbties. «Šī būs iespēja aizpildīt zināšanu robus un, iespējams, atklāt jaunas intereses un dzīves aicinājumus,» viņš saka.

Vēl viens izaicinājums, ko risina portāls, ir speciālistu pienācīgs novērtējums un prezentācija. K. Līcis teic, ka Latvijas speciālisti, kuri ir veltījuši daudz gadus un investējuši tūkstošiem eiro savu zināšanu padziļināšanai, bieži vien paliek nepamanīti vai pamanīti tikai kādā šaurā interesentu lokā. Šie cilvēki parasti nenodarbojas ar sevis reklamēšanu un prezentēšanu, jo tas ir laikietilpīgs un pietiekoši sarežģīts process, kuram nav skaidrs rezultāts. «Meistarklases.com piedāvā uzņemties izveidot materiālus, lai šo cilvēku zināšanas un tēlu parādītu sabiedrībai saprotamā un pieejamā veidā, kā arī palīdzētu šiem ekspertiem izveidot ienākumu kanālu, lai tie varētu vairāk laika veltīt savu zināšanu padziļināšanai un labuma sniegšanai sabiedrībai,» viņš norāda.

«Visā pasaulē tiek plaši pētītas skolu sistēmas un eksperti spriež, kā pielāgot simtiem gadu vecu sistēmu mūsdienām, kad arvien biežāk rūpnīcas tiek automatizētas un visas pasaules zināšanas ir pieejamas jebkuram pirmklasniekam viņa viedtelefonā. Lielākie izaicinājumi saistīti tieši ar to, ka izglītības sistēma, tāda kā tā ir tagad, tika radīta industrializācijas laikmeta sākumā ar mērķi radīt piemērotus rūpnīcu darbiniekus. Mūsdienās, lai cilvēks iekļautos darba tirgū un varētu strādāt ar prieku, viņa darbam ir jābūt ar mērķi, viņam ir jāspēj veidot attiecības ar kolēģiem, vadīt stresu un to izraisošos faktorus, kā arī nepazust uzmanību prasošajos komunikācijas kanālos. Tagad, kad strauji mainās darba vide un samazinās rūpnīcu skaits, kurās lielāko daļu darba dara cilvēki, kļūst aktuāls jautājums: kā mēs sevi realizēsim un nodrošināsim jau tuvā nākotnē?

Šobrīd projekts startē Rīgas Domes attīstības departamenta un Altum rīkotajā konkursā Atspēriens, kur tas ir iekļuvis finālā un cīnās par līdzfinansējumu studijas iekārtošanai un aprīkojuma iegādei.