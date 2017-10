Revolut Latvijā jau septiņi tūkstoši lietotāju

«Pēc ziņām par to, ka Revolut uzsāk darbu Latvijā, lietotāju skaits vienā mēnesī pieaudzis no 5000 līdz teju 7000. Šobrīd Rīga ir trešais lielākais Revolut tirgus Baltijā pēc Viļņas un Kauņas. Pirmajās divās nedēļās vidējais pieaugums bija virs 300%,» saka Ieva Elvīra Kazakevičjūte (Ieva Elvyra Kazakevičiūtė), Revolut sabiedrisko attiecību vadītāja.

Vidējais lietotāju vecums Latvijā esot līdzīgs kā citos tirgos – vairums lietotāju ir vecumā no 26 līdz 35 gadiem, bet visiecienītākais šis pakalpojums ir 29 gadus vecu cilvēku vidū. Lielākā daļa transakciju tiek veiktas Latvijā, kas parāda to, ka pakalpojums tiek lietots ikdienā. Otra valsts, kur Latvijas iedzīvotāji visvairāk lieto Revolut, ir ASV. «Mēs ceram, ka mūsu jaunais ierīču apdrošināšanas plāns, ko nesen uzsākām piedāvāt, palielinās lietotāju skaitu,» teic I. E. Kazakevičjūte.

Pagājušā nedēļā Revolut paziņoja par jaunu pakalpojumu - tālruņu apdrošināšanu. Mobilajā lietotnē iespējams apdrošināt vairākus tālruņus vai planšetes. Visdārgākais apdrošināšanas piedāvājums tiks pielāgots ierīcēm, kuru cena ir no 2000 līdz 3000 eiro – 2,21 eiro nedēļā vai 100 eiro gadā. Apdrošināšana būs spēkā visā pasaulē, neatkarīgi no lietotāja dzīvesvietas, un sargās tālruņus no ūdens vai dzīvnieku radīta kaitējuma, ieplaisāšanas vai sadauzot ekrānu, kā arī sabojājoties operētājsistēmai. Kompānija ļaus apdrošināt jaunus tālruņus sešus mēnešus pēc to iegādes, bet galējā piedāvājuma cena būs atkarīga no to vērtības. «Aptuveni 80% Revolut lietotāju izmanto jaunākos viedtālruņus un pat trešdaļa no viņiem jau pirmā gada laikā sadauza tālruņa ekrānu. Tieši tādēļ mums radās doma palīdzēt apdrošināt savu lietotāju tālruņus ar sevišķi labiem nosacījumiem. Liela daļa mūsu klientu bieži ceļo, tādēļ viņiem īpaši svarīga ir visā pasaulē spēkā esoša apdrošināšana. Mūsu apdrošināšanas partneri uzņemas tālruni salabot vai apmainīt to ātrāk nekā 48 stundu laikā,» teic Andris Bičeika (Andrius Bičeika), Revolut Baltijas reģiona vadītājs. Revolut sadarbojas ar Vācijas apdrošināšanas brokeri Simplesurance un apdrošināšanas kompāniju Allianz.

«Esam transformējuši naudas pārvedumu tirgu un tiecamies tos pašus principus pielāgot arī apdrošināšanai. Mums būtiskākais ir ērtība, ātrums un taisnīga cena par pakalpojumiem. Parasti tālruņa remontēšana vai apmaiņa ilgst divas vai trīs nedēļas, bet mēs to izdarīsim ātrāk nekā 48 stundu laikā jebkurā pasaules valstī,» sola A. Bičeika.

DB jau rakstīja, ka, atverot jauno biroju Baltijas valstīs, Revolut ir apņēmies līdz gada beigām klientu bāzi Latvijā palielināt līdz 25 tūkstošiem. «Mēs fokusēsimies uz visiem trim tirgiem un mums ir plāns līdz šī gada beigām sasniegt 100 tūkstošus lietotāju Lietuvā, 15 tūkstošus Igaunijā un 25 tūkstošus Latvijā un līdz nākamā gada beigām 250 tūkstošus Lietuvā, 100 tūkstošus Latvijā un 100 tūkstošus Igaunijā,» stāsta A. Bičeika. Revolut lietotāju skaits augot par aptuveni 5 līdz 6% nedēļā un saskaņā ar uzņēmuma globālajiem paplašināšanās plāniem tuvāko trīs gadu laikā sasniegs 50 miljonus.

Revolut ir viens no straujāk augošajiem finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumiem pasaulē un ir piesaistījis 88 miljonus ASV dolāru no tādiem investoriem kā Index Ventures, Ribbit Capital un Balderton Capital. Šobrīd kompānijai ir jau gandrīz 950 tūkstoši lietotāju. Mobilās aplikācijas lietotāji var atvērt kontu un tajā glabāt, tērēt vai veikt pārvedumus 26 valūtās, ļaujot norēķināties 120 valūtās visā pasaulē