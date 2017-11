TransferWise piesaista vēl 280 miljonus dolāru

Finansējums domāts globālai ekspansijai, jo īpaši Āzijas Klusā okeāna reģionā. Tas iekļauj arī plānus piedāvāt pakalpojumu Indijā.

Šo investīciju raundu vadīja Old Mutual Global Investors un Silīcija ielejas riska kapitāla firma IVP. Jaunajiem investoriem pievienojas arī Sapphire Ventures, Mitsui & Co, Ltd un World Innovation Lab. Raundu atbalstīja esošais investors pazīstamais uzņēmējs Ričards Brensons, riska kapitāla fonds Andreessen Horowitz un Baillie Gifford. Līdz šim kopumā kompānija ir piesaistījusi 397 miljonus dolāru.

«Mūsu misija ir piedāvāt TransferWise ikvienam, kam tas nepieciešams. Katru mēnesi klienti mūsu platformā sūta vairāk nekā miljardu mārciņu, dažādiem iemesliem – palīdzēt radiniekiem, maksāt rēķinus vai lai paplašinātu biznesu citās valstīs. Taču viens miljards mārciņu ir tikai daļa no tirgus, kas nozīmē, ka bankas un tradicionālie valūtu brokeri joprojām katru dienu apkrāpj miljoniem cilvēku. Lieliski, ka mums ir Old Mutual Global Investors un IVP atbalsts, lai piedāvātu godīgus un caurspīdīgus finanšu pakalpojumus plašākam cilvēku lokam ar Borderless kontu,» norāda Tāvets Hinrikus (Taavet Hinrikus), TransferWise līdzdibinātājs.

IVP vadošais partneris Džūls Maltzs (Jules Maltz) norādījis, ka sekojis līdzi TransferWise attīstībai vairākus gadus un uzskata to par vienu no saistošākajām tehnoloģiju kompānijām. Tāpēc IVP ir saviļņota būt par daļu no kompānijas misijas – piedāvāt ikvienam godīgu iespēju pārrobežu naudas darījumiem. IVP nemēdz veikt investīcijas Eiropas kompānijās, bet šī iespēja esot bijusi pārāk laba, lai to laistu garām. Old Mutual Global Investors fonda Old Mutual UK Mid Cap Fund vadītājs Ričards Wats (Richard Watts) piebilst, ka fonda komanda investē kompānijās, kam ir potenciāls ievērpjami mainīt industriju. TransferWise ar tās inovatīvo produktu un klientu apkalpošanu, kas koncentrējas uz patērētāju, piedāvā cilvēkiem lētāku veidu, kā sūtīt naudu, un tā strauji palielina tirgus daļu no tradicionālajiem naudas pārskaitījumu piedāvātājiem. «Iespēja investēt privātā kompānijā ar milzīgu globālās izaugsmes stāstu ir neatvairāma, un mēs ticam, ka šis darījums dos labu atdevi investoriem fondos, ko mēs pārvaldām,» viņš norāda.

Šī gada maijā TransferWise paziņoja par jauno Borderless pakalpojumu, kas ļauj maziem un vidējiem uzņēmumiem ASV un Eiropā pārvaldīt naudu 28 valūtās ar pieeju vietējo banku kontiem. Nākamgad šo pakalpojumu plānots piedāvāt arī privātpersonām.

Šobrīd TransferWise apkalpo vairāk nekā divus miljonus klientu un piedāvā 750 valūtu maršrutus. Oktobrī uzņēmums atklāja Borderless kontu Austrālijā, kas ietilpst nākotnes attīstības plānos Āzijas Klusā okeāna reģionā. Kompānijai jau ir simtiem tūkstošu klientu šajā reģionā. Uzņēmums šogad paziņoja par biroja atvēršanu Singapūrā, kā arī Tokijā un Sidnejā.

2011 gadā TransferWise dibināja igauņi T. Hinrikus un Kristo Kārmans (Kristo Käärmann). Šobrīd šis ir viens no veiksmīgākajām finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumiem pasaulē.