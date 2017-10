Viedoklis: Īss ieskats maksājumu FinTech pasaulē. Ar ko nodarbojas pasaules vadošie uzņēmumi?

Medijos, uzņēmēju un informācijas tehnoloģiju (IT) profesionāļu vidē arvien biežāk dzirdam par FinTech uzņēmumiem – jaunuzņēmumiem, kas darbojas tādās finanšu jomās kā maksājumi, kreditēšana, aktīvu pārvaldība un citās, piedāvājot tradicionālajiem banku finanšu pakalpojumiem alternatīvus pakalpojumus. Jau pats nosaukums saka priekšā, ka šī nozare savieno divas nozares - finanšu pakalpojumus ar IT risinājumiem.

Pagaidām šī nozare atrodas savas attīstības sākumposmā un ir maz pētīta, tāpēc nolēmām nedaudz ieskatīties šajā jautājumā. Apzinot attīstības tendences nebanku sniegto maksājumu pakalpojumu jomā, Latvijas Banka augustā un septembrī īstenoja populārāko finanšu tehnoloģiju uzņēmumu produktu un pakalpojumu analīzi. Kopumā no dažādām jomām tika atlasīti un sagrupēti 30 interneta vidē visvairāk pieminētie FinTech uzņēmumi. No tiem padziļinātai izpētei tika izvēlēti 13 uzņēmumi, kas darbojas galvenokārt maksājumu jomā.

Un tagad pie konkrētiem piemēriem. Elektroniskās komercijas īpatsvars iedzīvotāju ikdienas iepirkumos strauji pieaug jau vairākus gadus pēc kārtas. Tā rezultātā arī lielākā daļa no populārākajiem maksājumu FinTech risinājumiem tiek piedāvāti e-komercijas jomā. Vēl pavisam nesen interneta tirgotājam bija nepieciešami līgumi ar tām bankām, ar kuru internetbankām tirgotājs gribēja veidot sava veikala salāgošanu (t.s. banklink risinājumi) un maksājumu karšu pieņemšanu. Pašlaik situācija ir mainījusies un aktīvi darbojas vairākas pasaules mēroga maksājumu pieņemšanas platformas, kas nodrošina iespēju interneta tirgotājam norēķinos par precēm pieņemt plašu spektru ar maksājumu veidiem, noslēdzot vienošanos tikai ar šo platformu (piemēram, Adyen, Stripe, Klarna, Braintree).

Pieredze rāda, ka labu efektivitāti un pozitīvu patērētāja pieredzi pasaules lielākās interneta tirdzniecības platformas kā eBay un AliExpress var panākt arī ar elektroniskās naudas un e-naudas maciņu risinājumiem.

Šādi risinājumi paredz, ka gan patērētāji, gan tirgotāji savstarpējos norēķinus veic slēgtajā e-naudas maciņu sistēmā (piemēram AliPay, ko nodrošina Ant Financial Services). Ieskaitīt un izskaitīt naudu no saviem e-maciņiem lietotāji var, izmantojot tradicionālos maksājumu instrumentus, piemēram, maksājumu kartes vai naudas pārskaitījumus no norēķinu konta bankā.

Ņemot vērā, ka maksājumu kartes pašlaik ir dominējošais maksājumu instruments bezskaidrās naudas norēķinos, arī karšu maksājumu pieņemšanas programmatūras izstrāde nestāv uz vietas. Attīstība ir vērojama gan fiziskajā karšu pieņemšanas aprīkojumā, virzoties mobilo risinājumu virzienā, gan arī virtuālajos karšu pieņemšanas risinājumos, nodrošinot jau pašsaprotamus papildu pakalpojumus dažāda spektra datu analīzei un risinājumu salāgošanai ar uzņēmumu grāmatvedības sistēmu. Šāda tendence, piemēram, ir vērojama karšu maksājumu programmatūras izstrādātāju iZettle un Square sniegto pakalpojumu attīstībā.

B2B jeb uzņēmums-uzņēmumam segmentā attīstās risinājumi, piemēram Traxpay, kas ļauj cieši integrēt un būtiski uzlabot uzņēmumu savstarpējos norēķinus, pavadzīmju un pārfinansēšanas procesus ar uzņēmuma grāmatvedības un uzskaites sistēmām.

Mūsdienās, pieaugot attālinātās komunikācijas un identifikācijas iespējām, kā arī attīstoties mobilajām tehnoloģijām, aug patērētāju pieprasījums pēc attālināto banku pakalpojumu izmantošanas. Strauju popularitāti lietotāju vidū ir guvušas, tā sauktās, mobilās bankas, kas atšķirībā no tradicionālā banku sektora, klientu identificē un visus finanšu pakalpojumus sniedz attālināti. Īpaši domājot par mobilo vidi un ierīcēm, izveidoti lietotājiem ērti rīki (Monzo Bank, Number26).

Pārrobežu valūtu pārskaitījumi vienmēr ir bijis viens no dārgākajiem maksājumu pakalpojumiem bankās. Tāpēc nav jābrīnās, ka FinTechuzņēmumu piedāvātās alternatīvas izceļas ar pārskaitījuma ātrumu un zemām komisijas maksām, līdz ar to tās īsā laikā ieguvušas lielu popularitāti. Tādas, piemēram, ir platformas Azimo, WorldRemit un TransferWise.

Apkopojot iepriekšminēto, jāsecina, ka finanšu tehnoloģijas attīstās un kļūst arvien efektīvākas. Gan FinTech uzņēmumu savstarpējā konkurence, gan ar tradicionālo banku sektoru – šo procesu tikai veicina. Neapšaubāmi – FinTech uzņēmumi ir elastīgāki par tradicionālajiem banku sektora dalībniekiem un spēj labāk izsekot patērētāju, īpaši gados jaunāko un modernās tehnoloģijas aktīvi izmantojošo, vēlmēm, nodrošinot mūsdienīgus un personalizētus risinājumus.