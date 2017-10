FOTO: Garage48 Hardware & Arts hakatons Rīgā pulcē vairāk nekā 100 dalībnieku

48 stundu laikā tika relalizētas tādas idejas kā interaktīva ierīce ogles zīmējumu radīšanai, ierīce negaisa izraisīšanai mājas apstākļos, autonoms tenisa bumbiņu savākšanas robots, šaha pulkstenis un mājas viedierīce.

I. Upeniece informē, ka Garage48 Hardware&Arts hakatona uzvarētāji ir komanda GAGA, kura radīja sfērisku mājas viedierīci, kura var pārvietoties un sekot saimniekam. Komanda ir apņēmusies turpināt darbu pie prototipa tālākas attīstīšanas. Pateicoties uzvarai hakatonā GAGA komandai būs iespēja savu prototipu izrādīt arī Riga Comm 2017 biznesa un inovāciju izstādē novembrī. Tāpat komanda izmantos iespēju piedalīties Igaunijas-Latvijas akselerācijas programmā.

Pārējām no TOP3 komandām bija izdevies veiksmīgi apvienot mākslu ar tehnoloģijām - Fading World radīja interaktīvu ierīci, kura skaņu pārvērš ogles zīmējumā, savukārt komanda They Are Watching Us radīja instalāciju, kura reaģējot uz garāmgājēja kustībām seko tam.

«Hakatona laikā tiek realizētas ļoti dažādas idejas. Piedalās starpdisciplināras komandas ar cilvēkiem no visdažādākajām jomām. Interesentākais, kā viņi ierobežotā laikā ar ierobežotiem resursiem realizē pilnīgi neierobežotas idejas. Var redzēt, ka dažādām nozarēm sadarbojoties rodas radoši, jēgpilni un funkcionāli risinājumi,» stāsta RTU Dizaina Fabrikas, kas ir projekta līdzorganizatori, direktors Guntis Kuļikovskis.

Hardware&Arts Riga ir sestais Igaunijas organizācijas Garage48 pasākums ar šādu ievirzi, bet šī ir pirmā reize, kad tas notiek Latvijā. «Jau 4 gadus pēc kārtas Tartu organizējam šos pasākumus un katru reizi uz to ierodas daudzi latvieši, un intereses un atbalsta dēļ, tas bija tikai loģiski atvest pasākumu uz šejieni», saka Garage48 līdzdibinātājs Prīts Salumā (Priit Salumaa).

Pirmais Garage48 Hardware&Arts hakatons norisinājās 2014. gadā Igaunijā Tartu Univeritātē. Garage48 ir pasākums, kurš norisināas vienas nedēļas nogales laikā. Tas ir intensīvs darbs, lai no dažādām idejām nonāktu līdz funkcionējošiem prototipiem un palīdzētu radīt jaunus jaunuzņēmumus.