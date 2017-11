Igauņi aicina klausīties veiksmes stāstus

8. decembrī zinātnes centrā AHHAA, Tartu (Igaunija) 2.reizi notiks sTARTUp Day 2017 biznesa festivāls. Pasākuma galvenā tēma šogad ir «From Zero To Hero» - savos veiksmes stāstos dalīsies dažādu starptautisku startup uzņēmumu vadītāji, kas savu biznesu ir uzsākuši ar ierobežotu resursu daudzumu.

Šā gada tēmas ir saistītas ar produktu attīstīšanu, biotehnoloģijām, brendingu, datu drošību, kosmosa tehnoloģijām utt. No agra rīta līdz vēlam vakaram festivāla dalībniekiem būs iespēja apmeklēt dažādus pasākumus. Galvenie pasākumi notiks uz 4 skatuvēm un 2 darbnīcās.

Visas dienas garumā uzņēmumu pārstāvjiem būs iespēja prezentēt sevi potenciālo nākotnes investoru, partneru un klientu priekšā. Savukārt uz Swedbank firelight skatuves interesentiem būs iespēja vērsties pēc padoma pie labi pazīstamiem cilvēkiem.

«Tartu ir bijis atspēriena punkts vairākiem globāliem tehnoloģiskajiem uzņēmumiem un izgudrojumiem. Labvēlīgā pilsētvide un ievērojamais IKT uzņēmumu daudzums veicina veselīgu konkurenci un iedvesmo uzņēmumus iekarot pasauli. Ņemot vērā augstāko izglītības iestāžu un startup uzņēmumu blīvumu pilsētā, es ticu, ka Tartu ir īstā vieta tādam biznesa festivālam kā sTARTUp Day,» uzskata Tartu pilsētas mērs, Urmas Klaas.

Rick Rasmussen, University of California (Berkeley), pārstāvis, ir viens no pasākuma ekspertiem, kas sagaida daudzpusīgus dalībnieku jautājumus un ir gatavs dalīties savos pieredzes stāstos. Rasmussen ir bijis saistīts ar vairākiem ļoti veiksmīgiem uzņēmumiem – 3 no šiem uzņēmumiem, kuros viņš ieņēma galvenos amatus, kopā tika pārdoti par 8 miljardiem dolāru. Pasākuma laikā viņš cer iemācīties ko jaunu arī pats: «Igaunijai ir izcila reputācija uzņēmējdarbības un biznesa vadības jomās, un tieši tāpēc es sagaidu abpusēju ideju apmaiņu.»

sTARTUp Day 2017 biznesa festivāls tiek organizēts sadarbībā ar Tartu pašvaldību, Tartu Universitāti, Startup Estonia un Tartu startup vidi.