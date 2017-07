Jaunuzņēmumu konkursā Start Tel Aviv 2017 uzvar Latvijas uzņēmums Alina

DB jau rakstīja, ka Alina ražo un pārdod māla piedevas būvmateriālu ražotājiem ilgtspējīgu, videi un cilvēku veselībai draudzīgu būvmateriālu ražošanai. Šis produkts primāri radīts krāsu ražotājiem. Izmantojot Alina māla piedevas, iespējams aizstāt toksiskas ķimikālijas un smagos metālus, ko pašreiz izmanto būvmateriālu ražošanā, lai paildzinātu būvmateriāla mūžu un aizsargātu to no ultravioletā starojuma. Būvniecībā izmatotie toksiskie materiāli būtiski piesārņo iekštelpu vidi, kas ir divas līdz piecas reizes kaitīgāka par ārtelpām, un Pasaules veselības organizācija atzīst, ka 3% no pasaules slimību sloga rodas no tosikā iekštelpu piesārņojuma, kas ir Alina dzinējspēks inovatīvā materiāla izstrādē.

SIA Alina līdzīpašniece Solvita Kostjukova stāsta, ka piedalījās konkursā, jo Izraēlā ir augsti standarti cilvēkiem veselīgiem un ilgtspējīgiem materiāliem. Alina palīdz uzņēmumiem, kas vēl nav cilvēkiem veselīgi, tādiem kļūt. Ja tos atbalsta valsts līmenī, tad ir daudz vienkāršāk ieiet tirgū. Tāpat viņa norāda, ka tīklošana, ko nodrošinās brauciens uz Izraēlu, ir iespēja sagatavoties nākamajam investīciju raundam un veidot partnerības. «Investori pērk progresu - jo ātrāk iepazīstamies, jo vairāk viņi var novērtēt progresu,» viņa norāda.

Atbalstu, lai dotos uz Izraēlu, ieguva Tactile Eyesight – no Rumānijas goda konsules Latvijā Ileanas Adrianas Rutmanes (Ileana Adriana Rutman) personīgi.

Tactile Eyesight strādā 3D drukas materiāliem neredzīgajiem, lai ar 3D tehnoloģiju dotu iespēju padarītu plašāk pieejamas taktilās grāmatas. Līdz braukšanai uz Izraēlu Tactile Eyesight izveidotājs Mareks Matisons cer izstrādāt prototipu paraugus, lai labāk demonstrētu savu produktu, jo vēlas satikties ar Izraēlas neredzīgo bibliotēku, biedrību, kā arī riska kapitāla fondiem, kas investē sociālajos projektos.

«Esmu priecīga, ka jau trešo reizi un otro gadu pēc kārtas Latvija atrodas tajā nelielajā valstu grupā, kas izvēlētas līdzdalībai šajā starptautiskajā konkursā. Tas liecina par mūsu stingro ticību Latvijas iespējām un uzņēmējdarbības spējām,» iepriekš norādīja Izraēlas vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē (Lironne Bar-Sadeh).

Konkursu Start Tel Aviv 2017 Latvijā rīko Izraēlas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Jaunuzņēmumu asociāciju Startin.LV un starptautisko sociālās uzņēmējdarbības akseleratoru New Door.

